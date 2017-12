Logitech Wireless DJ – povoľte uzdu digitálnej hudbe

Počítač nie je pre prácu s digitálnym hudobným archívom a internetovými rádiami najideálnejším nástrojom. Ak si chce človek užiť skutočné pohodlie, treba zabudnúť na „počítačový prístup“ a presedlať do sveta spotrebnej elektroniky. Logitech predstavil rie

22. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ prepracovaná práca s archívom

+ detailné vyhotovenie

+ bezproblémová inštalácia

+ možnosť rozširovania systému



šenie, ktoré dokáže premostiť oba svety s brilantnou bravúrnosťou. Nezáleží na tom, koľko audiosystémov doma máte – poradí si so všetkým.

Bezdrôtový most medzi dvojicou svetov

Wireless DJ je systém, ktorý umožňuje prepojiť počítačovú techniku s audio aparatúrou. Ide o bezdrôtový most, ktorý sa na strane počítača pripája do USB portu a na opačnom konci vstupuje do vašej audiotechniky prostredníctvom stereofónneho linkového vstupu. Nejde však o obyčajnú „rádiovú predlžovačku“. Práve naopak – ide o inteligentný systém, ktorý dokáže zmeniť vašu domácnosť na nepoznanie. Kým počítač alebo notebook zostanú na svojom mieste, vy si vychutnáte hudbu v miestnosti, v ktorej si určíte. Nemusíte však zostať pri jedinej.

Základňa jedna, staníc niekoľko

Výhodou systému je, že ho môžete dynamicky rozširovať podľa toho, aké sú vaše aktuálne potreby. Ak začnete s konfiguráciou jedna základňa, jedna stanica, nemusí to znamenať, že hudbu budete môcť počúvať iba pri svojom počítači a v obývačke. Ak si do systému pridáte ďalšie koncové stanice, budete môcť na diaľkovom ovládači prostredníctvom menu určiť, kam bude výstup presmerovaný. Pri práci môžu ozvučiť vašu pracovňu reproduktory pripojené k notebooku, počas popoludňajšieho oddychu môže muzička pumpovať v obývačke, pri varení v kuchyni, alebo večer pri zaspávaní hoci i v spálni. Ak máte rodinný dom, ozvučiť môžete i oddychovú besiedku s grilom.

Prepínanie výstupu zaistíte prostredníctvom prehľadného menu diaľkového ovládača, ktorý komunikuje rádiovým modulom, takže pokryje veľký pracovný okruh. Každú miestnosť si môžete pomenovať svojim vlastným názvom, pričom platí pravidlo, že výstup môže byť smerovaný vždy iba do jedinej miestnosti.

Na strane počítača vysielač a softvér

Sprevádzkovanie systému je jednoduchou záležitosťou. Na počítač je potrené inštalovať softvérový balík StreamPoint, ktorý naviaže partnerstvo s aplikáciami Media Player, iTunes, Juice či Musicmatch Jukebox, aby získal prístup k vašim multimédiám. Dokáže spracovať kolekcie vašich skladieb, hudobné súbory uložené na pevnom disku, alebo záložky internetových rádií či objednané podcasty. Nie je dôležité v akom formáte máte skladby v počítači či na internete uložené – ak ich dokáže prehrať váš počítač, prehráte ich na ktoromkoľvek koncovom bode. Wireless DJ pracuje ako externá zvuková karta so špeciálnymi funkciami, ktoré obsluhuje dodaný softvér.

Vysielač pozostáva z dvoch častí. Prvou je anténny blok, uložený v samostatnom boxe ktorý je integrovaný priamo do kabeláže. Prostredníctvom neho dosiahne pokrytie signálom veľký okruh bez toho, aby sa signál pri prechode stenami degradoval.

Druhou časťou je samotný box vysielača ktorý obsahuje kompletnú elektroniku potrebnú pre spracovanie vstupných dát do formátu, ktorý je možné digitálne odvysielať v 2.4 GHz pásme technológiou BlueTooth. Vysielač streamuje digitálnu hudbu a sprostredkuje informácie o tom, aká je ponuka hudobného archívu. Znamená to, že prostredníctvom tohto modulu dokáže diaľkový ovládač načítať aktuálnu ponuku multimédií aby ju zobrazil na displeji a následne odoslal pokyn na prehratie zvoleného hudobného výberu. Komunikácia prebieha oboma smermi, výrobca sa vyhol infračervnému prenosu, aby bol všestranný.

Na strane aparatúry koncová stanica

Koncová stanica kombinuje dve funkcie do jedného celku. Jej úlohou je zaistiť, aby bol digitálny signál spracovaný riadiacou elektronikou do analógovej formy a na výstupe bol dostupný prostredníctvom dvojice RCA konektorov alebo 3,5mm jack konektora. To znamená, že prostredníctvom kábla zaistíte pripojenie k AUX vstupu cieľového zariadenia.

Súčasne však slúži koncová stanica ako nabíjací dock pre diaľkový ovládač. Keďže ide o kus interiéru ktorý bude neustále na očiach, dizajnéri si nechali záležať na vyhotovení rovnako intenzívne, ako na diaľkovom ovládači, ktorý je srdcom systému. Pri umiestňovaní koncovej stanice je potrebné počítať s tým, že pre jej napájanie budete musieť použiť externý adaptér.

Výhodou je, že vždy máte prehľad o tom, aká je situácia. Za tmavým priezorom v spodnej časti systému sa nachádzajú indikačné ledky, ktoré vás svojou farbou a blikaním dokážu upozorniť na to, či je spojenie nadviazané, či prebieha reprodukcia alebo či sa diaľkový ovládač práve nabíja. Nechýba ani párovacie tlačidlo pre prvotné previazanie s vysielačom. Ak je váš notebook vybavený technológiou BlueTooth, po prepnutí koncovej stanice do párovacieho režimu dokáže prevziať obsluhu nad ozvučením v plnej miere operačný systém. Znamená to, že ak odložíte diaľkový ovládač s vysielacou základňou do zásuvky, koncová stanica bude v OS vystupovať ako ďalšia zvuková karta. Ak sa vám pozdáva i táto nízkorozpočtovka, môžete si zakúpiť iba jednu rozširujúcu stanicu.

Diaľkový ovládač je srdcom systému

Používateľ sa však bude najčastejšie stretávať s diaľkovým ovládačom, ktorý zaistí všetko čo je potrebné. Štíhlemu elegantnému dizajnu dominuje veľký zobrazovací LCD panel s podsvietením a rotačný ovládač, ktorý je umiestnený v strede 10 podsvietených tlačidiel.

Prehľadné menu naviguje používateľa všetkými činnosťami. Podobne ako pri vreckovom prehrávači, môžete si prezerať hudobný archív podľa niekoľkých kritérií, prezerať si môžete ponuku internetových rádií, nechýba ani funkcia DJ List, prostredníctvom ktorej upravíte voľbu skladieb, ktoré ste si pripravili pre reprodukciu. Voliť môžete miestnosť v ktorej sa výstup aktivuje, jemnými nastaveniami môžete upraviť používateľské rozhranie. Najdôležitejšie je, že i napriek chýbajúcej lokalizácii pôsobí ovládač prívetivým dojmom a to, že ponuka sa odvíja od štandardu používaného vreckovými prehrávačmi je plusom – nemusíte skúmať ako systém funguje, všetko čo potrebujete vedieť už máte v krvi.

Aby bolo napájanie bezproblémové a batérie dokázali zvládnuť nápor intenzívneho podsvietenia tlačidiel a displeja, energia je čerpaná z vymeniteľného Li-Pol akumulátora, ktorého stav je indikovaný priamo na displeji. Súčasne vám vedľajšia ikona poskytne prehľad o tom, či je intenzita signálu dostatočná.

Softvér stačí nastaviť iba raz

Narozdiel od diaľkových ovládačov Logitech Harmony, ktorých softvér je komplikovaný a nastavovanie je časovo náročnou úlohou, softvérový balík StreamPoint je omnoho jednoduchší ako by sa mohlo zdať. Vývojári zapracovali na automatickom importe všetkého čo je potrebné a odbremenili používateľa od všetkých povinností.

Jediné čo je potrebné po inštalácii urobiť je spustenie synchronizácie dát o hudobnom archíve. Znamená to, že určíte cieľové adresáre v ktorých sa nachádzajú vaše hudobné súbory a povolíte, aby si StreamPoint z multimediálnych aplikácií prevzal informácie o playlistoch a hudobnom archíve.

V prípade riešenia konfliktov vám umožňuje centrálny panel otestovať spojenie s každým koncovým bodom, dokonca môžete monitorovať stav akumulátorov v ovládači. Moc nad multimédiami prevezme váš diaľkový ovládač, takže na používanie multimediálnych aplikácií môžete v podstatnej miere zabudnúť. Nevadí že sedíte za svojim PC a chcete si pustiť hudbu do pripojených reproduktorov – zvládnete to i pomocou diaľkového ovládača.

Ak je softvér v úzkych, prepnite na manuál

V špecifických prípadoch sa môže stať, že chcete presmerovať hudobný výstup do inej miestnosti, avšak jeho zdrojom nie je váš hudobný archív, ale napríklad vysielanie pre ktorého príjem potrebujete špeciálneho softvérového klienta. Môže ísť o hudobný výstup počítačovej hry, internetovej stránky či čohokoľvek iného.

V takýchto prípadoch je možné jediným kliknutím prepnúť beh softvéru StreamPoint do režimu PC Control. V takomto prípade sa všetky zvukové výstupy presmerujú na vami určený koncový bod a diaľkový ovládač bude slúžiť iba na reguláciu hlasitosti a vypnutie reprodukcie.

Znamená to, že vás nečakajú žiadne nemilé obmedzenia a vývojári mysleli skutočne na všetko. Jediným predpokladom je, že mozgom celého systému bude vždy váš notebook alebo počítač.

Ovládanie, ktoré zvládne i dieťa

Na systéme Wireless DJ vás uchváti jeho jednoduchosť a všestrannosť. Zrazu pocítite že svet počítačov môžete zahodiť za chrbát a nemusíte neustále sedieť za klávesnicou iba preto, že si chcete vypočuť svoju obľúbenú hudbu. Stoličku môžete pokojne vymeniť za pohovku a ak vaše dieťa dokáže čítať, zvládne obsluhu bez akýchkoľvek komplikácií. Veľký čitateľný font na podsvietenom displeji zaisťuje prehľadnú navigáciu medzi ponukou multimédií, podpora playlistov všetko ešte viac zjednodušuje. Pripravte deťom do archívu ich obľúbené rozprávky a majú o zábavu postarané i bez toho, aby si ničili svoj zrak za televíznou obrazovkou.

Technické parametre:Komunikácia: 2.4 GHz, Bluetooth * Rozhranie: USB 2.0 * Audio: dvojkanálové, výstup 2xRCA, 3.5mm Jack * Párovanie: digitálne s možnosťou niekoľkých koncových bodov * Diaľkový ovládač: rádiový prenos, veľký podsvietený displej a tlačidlá * Napájanie: Li-Ion s dockovým nabíjaním * Softvérová kompatibilita: Media Player, iTunes, Musicmatch Jukebox 9.0. * Podporované formáty: MP3, WMA, Podcast, streamované internetové rádio, možnosť doinštalovania kodekov

Dostupnosť: www.nay.sk

Orientačná cena: (bude doplnená)



Logitech Wireless DJ je audiosystém ,ktorý by nemal chýbať v žiadnej domácnosti, kde má hudba prednosť pred televíznym prijímačom a počítačová technika žije v symbióze s audio-video technikou. Inteligentné premostenie dvoch svetov ponúka novú úroveň komfortu a hudobného zážitku bez toho, aby ste si museli ničiť svoju chrbticu za klávesnicou. Ak si raz na tohto pomocníka zvyknete, začnete rozmýšľať prečo nedokážete rovnako jednoducho komunikovať so svojou práčkou, chladničkou, mikrovlnkou či digestorom v kuchyni.