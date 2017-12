JBL On Stage II – roztancujte s iPodom deň

Reproduktorová sústava nemusí byť bezpodmienečne mohutná a objemná, aby dokázala vyplniť kvalitným zvukom miestnosť v ktorej sa nachádzate. Obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete využiť pre ozvučenie svoj vreckový iPod. JBL ponúka riešenie, ktoré si vás zís

15. jan 2007 o 23:20 Milan Gigel

+ skvelý zvuk

+ atraktívny dizajn

+ priepustný dátový konektor

+ čierne prelepy na redukcie



ka svojim kvalitným zvukom a dizajnom. On Stage II prinesie do vášho príbytku nielen zábavu, ale aj štýl.

Dizajn ktorý osloví

Pri špičkových produktoch je dôležité aby svoje technológie dokázal výrobca zabaliť i do atraktívneho obalu. Dizajnéri preto dostávajú nemálo priestoru pre to, aby vytvorili produkt o ktorom si poviete – „tento musím mať“. On Stage II nie je výnimkou – možno i preto získal tento ozvučený dock niekoľko dizajnérskych ocenení, kde porota kladne hodnotila priamočiaru jednoduchosť ladiacu s dizajnom iPodov.

Voľba diskovitého prstenca nie je náhodou – zariadenie skvele sedí na podložke i pri intenzívnom vybudení reproduktorov a kruhový tvar zabezpečuje, aby sa zvuk šíril do miestnosti rovnomerne, všetkými smermi. Používatelia si môžu vybrať medzi čiernou a bielou alternatívou v závislosti na interiéri miestnosti, kam plánujú toto zariadenie umiestniť.

Základňa má priemer iba o málo presahujúci hranicu 17 centimetrov, takže On Stage II príliš veľa miesta vo vašom príbytku nezaberie. Nájde si svoje miesto na konferenčnom stolíku ale i na minimalisticky ladených nábytkových zostavách. Záleží iba na tom ako je miestnosť usporiadaná, aby ste získali priestorové ozvučenie.

Jediný konektor pre všetky iPody

S výnimkou iPodu Shuffle osadíte do docku akýkoľvek prehrávač z dielní Apple Computer. Štandardizovaný systémový konektor zaisťuje bránu k audiovýstupu a napájaniu, v tomto prípade však zašiel výrobca ďalej.

Aby sa prehrávač vkladal do základne čo najpohodlnejšie, potrebné je do centrálnej časti vsunúť plastovú redukciu, ktorá je súčasťou dodávky samotného prehrávača. Pri čiernej základni a bielom prehrávači by mohla nastať nepekná situácia – farebný kontrast ktorý zdôrazní prítomnosť vloženého modulu nepotrebuje nik. Preto je súčasťou dodávky i sada samolepiacich maskovacích fólií, ktorými redukciu prelepíte. Fólia je dostatočne hrubá na to aby dokázala zladiť svoj lesk s okolím – pohodlné riešenie ponúka skvelý vizuálny výsledok. Ak vám k iPodu redukcia chýba, môžete si ju bezplatne objednať k niektorým modelom prehrávača priamo na webe JBL.

Systémový konektor zabezpečuje priebežné nabíjanie iPodu i vtedy, ak hudbu nepočúvate. Rovnako nie ste obmedzení vo využívaní jeho systémového konektora. V zadnej časti je vyvedený v plnom zapojení, takže môžete pripojiť k iPodu synchronizačný kábel pre spojenie s počítačom, kabeláž pre využitie videovýstupu alebo môžete siahnuť po voliteľnom príslušenstve – napr. FM tuneri a podobne.

Namiesto iPodu notebook či iný prehrávač

Aby ste dokázali On Stage II využiť i pre ozvučenie iných zariadení, v zadnej časti sa nachádza linkový stereofónny vstup vo forme 3,5 mm jack konektora, ktorý môžete využiť pre ľubovoľné zariadenie. Vďaka malým rozmerom a mobilite je On Stage II ideálnym spoločníkom pre prenosný DVD prehrávač, rovnako rozzvučí miestnosť hudbou prehrávanou z vášho notebooku.

Ak si uvedomíte že hmotnosť systému je iba 450 gramov a jediné čo pre prevádzku potrebujete je elektrická zásuvka a 18V napájací adaptér, zistíte že máte v rukách ozvučenie, ktoré je dostatočne mobilné na to, aby ste si to nevšimli. Vo výbave je i prepojovací káblik typu jack-jack, takže ste pripravení do terénu.

Ovládanie dotykom prsta

Sieťový vypínač je skrytý na zadnom paneli. Ani jeho ukrytá pozícia však nezabránila tomu, aby sa dizajnéri pohrali s detailmi a nezabudli pridať LED podsvietenie. Na tele nájdete ovládacie prvky iba dva – sú to dotykové tlačidlá so symbolmi + a -, ktoré slúžia na reguláciu hlasitosti. Ak sa dotknete oboch súčasne, systém umlčíte, opätovným dotykom ozvučenie obnovíte. Viac tlačidiel netreba – na ovládacie koliesko iPodu dosiahnete.

V dodávke je aj diaľkový ovládač s rádiovým prenosom. Výhodou je že funguje i z vedľajšej miestnosti bez zaistenia priamej viditeľnosti na systém. Možno i preto je vybavený na rubovej strane klipom, aby ste ho mohli nosiť na oblečení po celom byte aby bol vždy tam, kde ho potrebujete.

Ovládač je vybavený piatimi tlačidlami. Prvé dve ovládajú reprodukciu a napájanie, zvyšné dve hlasitosť. Keďže iPody si rozumejú i s fotografiami, špeciálnou kombináciou dokážete na diaľku prepnúť prehrávač do režimu zobrazovania fotografií, ktoré si s príslušnou kabelážou môžete zobrazovať na televíznej obrazovke. Diaľkový ovládač je rovnako jednoduchý a naleštený ako základňa.

Zvuk, ktorý nie je tuctový

Podobných systémov pre iPod je na trhu viacero a nelíšia sa iba dizajnom. JBL sa snaží osloviť kvalitným ozvučením. Už letmý pohľad cez mriežku vám prezradí, že každý z dvojice kanálov je ozvučený dvomi malými reproduktormi, ktoré dokážu pripraviť pre uši skutočne dynamický zvuk pokrývajúci širokú frekvenčnú škálu – od mohutných basov cez vyvážené stredy až po krištáľovo-čisté výšky, ktoré sa rovnomerne šíria do priestoru všetkými smermi. Nezáleží na tom, akú hlasitosť nastavíte – basy vznikajú už pri nízkej úrovni hlasitosti, plná intenzita ozvučenia so sebou skreslenia neprináša.

Konštruktéri využili osvedčenú technológiu reproduktorov Odyssey postavených na platforme neodýmových magnetov a hliníkových membrán. Každý z kanálov ponúka 6 wattový výkon a skvelý zvuk. Aby bol akustický výstup čo najlepší, nechýbajú ani technológie COE (Computer Optimized Equalization) a OCT (Optimized Compression Technology) ktoré zaisťujú rovnomerné ozvučenie a kvalitný zvuk pri vysokom vybudení. Frekvenčný rozsah pokrýva škálu od 80 Hz po 20 kHz, odstup šumu od signálu je 80 dB.

Pri kvalitnom ozvučení sa používanie skladieb s vyšším bitratom rozhodne vyplatí.

Technické parametre: Výrobca: JBL, Incorporated * Názov modelu: JBL On Stage II * Dostupný v: Bielej a čiernej farbe * Požiadavky vstupu: Hlavné pripojenie - iPod konektor základne * Externé pripojenie - 3.5 mm mini stereo konektor * Reproduktory: Štyri Odyssey neodýmové reproduktory * Výkon: 6 Wattov na kanál * Frekvenčný rozsah: 80 Hz – 20 kHz * Rozmery: Priemer - 175 mm, Výška - 50 mm * Hmotnosť: 450 g * Vstupná impedancia: >5k ohmov * Odstup signálu od šumu: >80 dB * Vstupné napätie: 230 V AC

Dostupnosť: http://www.harmanshop.sk/

Orientačná cena: 4990 Sk



JBL On Stage II je skvostom medzi ozvučenými dockmi pre prehrávače iPod. Doplnkové funkcie si síce svoje miesto v tomto produkte nenašli, o to viac sa výrobca rozhodol podporiť kvalitný zvuk a očarujúci dizajn. Univerzálnosť vo forme linkového vstupu a ochrana investície prostredníctvom štandardizovaného systémového konektora zaistia, že dock zostane používaný i vtedy, ak premigrujete na novšiu verziu iPodu, alebo sa rozhodnete pre niektorú z alternatív na trhu. Ak však máte dojem, že by vám funkcia budenia a FM tuneru príliš chýbala, nájdite si v ponuke JBL model On Time. Prehliadnuť by ste nemali ani On Stage Micro, ktorý je menší, mobilný a jednoduchší.