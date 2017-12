Jabra BT 160 – bluetooth headset s povahou chameleóna

Bezdrôtové headsety postavené na technológii bluetooth ponúkajú svoju všestrannosť nielen v spojení s mobilnými telefónmi, ale i pri hlasovej komunikácii cez internet alebo hlasovom výstupe GPS navigátora. Výhodou je, že headset môžete spárovať až s ôsmim

15. jan 2007 o 10:05 Milan Gigel

+ kompaktné vyhotovenie

+ výdrž akumulátora

+ skiny pre dizajnovú úpravu

- chýba nabíjací USB káblik



i zariadeniami vo svojom okolí, takže ho skutočne využijete. Jabra ponúka nielen výkon, ale aj štýl.

Každý deň s inou tvárou

BT 160 je headset, ktorý vás svojim výzorom neomrzí. Jeho prednosťou je, že ho dokážete prispôsobiť svojej nálade, oblečeniu alebo konkrétnej situácii – či už ide o oslavu alebo akúkoľvek inú príležitosť. Dizajnéri nechali používateľom priestor pre sebarealizáciu.

Čelo headsetu je vyhotovené z priehľadného plastu, pod ktorý môžete vložiť ľubovoľnú papierovú dekoráciu. V balení nájdete 33 rôznych motívov a dekorov pre každodenné použitie a rôzne príležitosti, s trochou šikovnosti si však vyrobíte i čokoľvek vlastné – stačí vytlačiť motív na papier a vyrezať do požadovaného tvaru.

Priehľadný plastový kryt je uspôsobený tak, aby sa pri častej manipulácii nepoškodil. Polyuretánový priezor je vložený do polykarbonátového rámu, plat je uchytený na svojom mieste dvojicou fixačných bodov. Aby ste ho dokázali vybrať bez komplikácií, vo vrchnej časti je na základni vytvorená priehlbina.

Extrémne ľahký, pohodlný a štýlový

Telo headsetu má iba 16 gramov a tvarovo je upravený tak, aby vám neprekážal. Výrobca predpokladá jeho používanie počas niekoľkohodinového pracovného dňa, čomu bola uspôsobená i ergonómia.

Pretiahnuté telo je zaoblené na každej strane a spolu so slúchadlovou časťou tvorí jednoliaty celok. Pre používateľa je to náznakom jednoduchého čistenia a bezproblémovej údržby. Slúchadlový výstupok zapadne do ušnice a drží headset tam, kde má byť.

Stabilitu zaisťuje výklopný držiak rotujúci okolo stredovej osi, ktorý je uspôsobený tak, aby ste ho mohli zasunúť za pravú alebo ľavú ušnicu. Výber ucha nie je závislý iba na tom, ktorá ruka je u vás dominantná a ktorú budete na ovládanie používať. Skúste zistiť, ako dokážete vnímať komunikáciu pri manuálnej činnosti. Jedno z uší vás bude menej znervózňovať ako druhé – práve to je to pravé pre nosenie headsetu.

Tri tlačidlá úplne postačia

Headset je pre ovládanie vybavený trojicou tlačidiel a jednou LEDkou. Prvou operáciou ktorú uskutočníte so svojim mobilom, PDA či notebookom je párovane. Ak zatlačíte na niekoľko sekúnd centrálne tlačidlo, headset vás svietiacou LEDkou informuje o tom že vstúpil do režimu párovania. Ak použijete pre spojenie kľúč 0000, zariadenie je pripravené pracovať.

Headset dokáže komunikovať s akýmkoľvek bluetooth zariadením, ktoré ovláda komunikačný štandard verzií 1.1 alebo 1.2 a dokáže obslúžiť periférie v rámci profilov headset alebo hands-free. Znamená to že headset môže poslúžiť ako hlasová brána s tlačidlom pre spustenie komunikácie, alebo ako inteligentnejší headset s doplnkovými funkciami. Od toho sa odvíja i využiteľnosť.

V prípade notebooku pre internetové telefonovanie platí prvý variant. Po spárovaní sa spojíte s headsetom kliknutím na jeho centrálne tlačidlo a v komunikačnom kliente presmerujete výstup na audiozariadenie pripojené cez BlueTooth. Zvyšok je už rutinou – headset kombinuje v sebe mikrofón a slúchadlo, ktorých služby využíva operačný systém. Neprekračujte však maximálnu vzdialenosť 10 metrov, ktorú dokáže rádiový modul obslúžiť.

V prípade mobilného telefónu môžete v režime hands-free centrálnym tlačidlom zdvihnúť hovor a ukončiť ho, bočné tlačidlá slúžia pre nastavenie hlasitosti.

Ak je mobil vybavený profilom headset, pribúdajú nové funkcie. Dokážete navyše prichádzajúci hovor odmietnuť, môžete opakovať posledné volané číslo, dostupná je i funkcia hlasového vytáčania. Za malým počtom tlačidiel stojí ich alternatívne používanie – kliknutie sa odlišuje od zatlačenia (1 sekundu) a od pridržania (5 sekúnd). Zaujímavosťou je, že podobnú technológiu používania tlačidiel pri mobilných zariadeniach si nechal patentovať Microsoft.

Batéria pre bežné pracovné nasadenie

Zabudovaný Li-Pol akumulátor nabijete s dodávanou cestovnou nabíjačkou za 2 hodiny. Výrobca použil menej rozšírený variant miniatúrneho USB konektora, takže je dobré vedieť, že ak máte vo svojej výzbroji vreckový prehrávač alebo fotoaparát s podobným konektorom, USB káblik môžete použiť na nabíjanie priamo pomocou notebooku.

Nabitý akumulátor ponúka energiu na 110 hodín pohotovostného režimu, resp. 8 hodín hlasovej komunikácie. To je dostatok pre pracovný deň bez ohľadu na to či pracujete v kancelárii, alebo ste špeditérom.

Stav akumulátora je indikovaný LEDkou a v prípade že sa blíži koniec dostupnej energie, dozviete sa to prostredníctvom akustického signálu a červenej blikajúcej LEDky. Ak chcete aby vám batéria vydržala čo najdlhšie, ideálne je skrátiť vzdialenosť medzi vysielačom a headsetom na minimum. V prípade mobilu vo vrecku to znamená nosiť ho na rovnakej strane ako headset, aby vaše telo nefungovalo ako prekážka vyžadujúca dodatočnú energiu.

Akustika v poriadku, spracovanie signálu analógové

Jabra má bohaté skúsenosti s výrobou headsetov, takže za osvedčenou značkou je možné očakávať i osvedčený zvuk. Inak tomu nie je ani v tomto prípade. Hlasitosť je nastaviteľná tak, aby hlasovú komunikáciu neprehlušilo ani rušné okolie, zrozumiteľnosť hovoreného slova je na slušnej úrovni.

Mikrofón s priemerom 6 milimetrov je zapuzdrený v oddelenej akustickej komore, aby nedochádzalo pri komunikácii k spätnej väzbe. Smerovosť pomáha pri eliminácii okolitého ruchu, digitálne spracovanie signálu však chýba – zatiaľ je výsadou vyšších modelov. Znamená to že okolitý ruch sa dostáva do komunikácie v obmedzenej miere, chýba však DSP čip, ktorý by ho dokázal úplne odfiltrovať.

Celkový dojem z používania je však viac ako dobrý a ak sa nenachádzate v extrémne rušnom prostredí a komunikujúci na druhej strane dokáže pre vás pripraviť hlasový výstup v akceptovateľnej kvalite, budete spokojní – výsledok sa dá hravo prirovnať k mobilu priloženému k uchu.

Technické parametre: Komunikačný štandard: Bluetooth 1.2 * Profil zariadenia: headset/hands-free * Pokrytie signálom: 10 metrov * Výdrž batérie: 8h/110h * Nabíjanie: 2 hodiny * Hmotnosť: 16g * Rozmery: 6.3x2.6x1.2 cm * Funkcie: zdvihnúť, položiť, odmietnuť, redial, hlasové vytáčanie, call wait, nastavenie hlasitosti.

Dostupnosť: www.flashmemory.sk

Orientačná cena: 1499 Sk s CL adaptérom



Jabra BT 160 je praktický headset postavený na bluetooth platforme, ktorý ponúka dostatočný výkon a zásobu energie pre nasadenie počas pracovného dňa. Odbremení vaše ruky a zaistí vám potrebné súkromie pri telefonovaní cez internet. Analógovo spracovaný signál ponúka na výstupe skvelú kvalitu, čo však osloví mladých a dynamických používateľov je dizajn, ktorý môžete neustále meniť vkladacími vzorovanými šablónami, ktoré si môžete vyrobiť aj sami. Tento model je ideálny pre ľudí ktorí hľadajú štýl a pre ženy, ktoré chcú svoj headset zladiť so svojim oblečením.