Samsung SyncMaster 225BW – monitor ktorý rozšíri váš výhľad

Pre niektoré práce sú bežné 17 a 19 palcové monitory primalé. Ak trávite svoj čas za konštrukčnými výkresmi, rozsiahlymi tabuľkami s množstvom údajov alebo potrebujete naraz zobraziť viacero súvisiacich dokumentov, nastáva problém. Riešením môže byť širok

5. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ veľká pracovná plocha

+ všestranný podstavec

+ rýchla odozva

- slabší pozorovací uhol



ouhlý 22 palcový displej z dielní Samsungu, ktorý je optimalizovaný pre veľkú pracovnú plochu.

Panel na „výťahu“, pivot chýba

Pri každom monitore je dôležité, aký podstavec mu výrobca dá do vienka. Ak má monitor ponúknuť pracovnú pohodu, musí byť plynule nastavovateľný aby sa prispôsobil vašim potrebám. Ak zdvihnete sedadlo svojej stoličky nahor, monitor sa novej výške musí prispôsobiť. Ak ho preložíte do rohu, musí sa natočiť k vašej tvári. Rovnako musí umožniť, aby ste minimalizovali odraz svetelných zdrojov miestnosti na jeho paneli, takže vyhotovenie podstavca je rozhodujúce. Nekupujte monitor ktorý bude stáť v jedinej pozícii ako prikovaný – voľte pohodlie.

SyncMaster 225BW je dodávaný na ergonomickom podstavci s výškovou nastaviteľnosťou. K panelu je priskrutkovaný prostredníctvom VESA úchopu s rozstupom skrutiek 100 mm, takže nie je problém investovať do držiaka, ktorým namontujete monitor na stenu. Ak však oželiete minimum pracovnej plochy, ktorú ukrojí kruhový podstavec z vášho pracovného stola, získavate svoje pohodlie automaticky.

Kruhová základňa pozostáva z dvoch častí, ktoré sú spojené rotačným čapom. Znamená to, že panel je možné natáčať do strán s úplnou jednoduchosťou, kedykoľvek je to potrebné. Môžete svoju prácu ukázať kolegom, alebo môžete prispôsobiť zobrazenie sebe. Keďže použitý panel ponúka iba 160° pozorovací uhol a kvalita zobrazenia sa pri bočných uhloch degraduje, túto vlastnosť podstavca oceníte.

Panel je ukotvený na ramene, ktoré je výškovo nastaviteľné. Výrobca použil osvedčené vyhotovenie ktoré je predpäté pružinou, takže na zdvíhanie a zasúvanie postačí jedna ruka. Výškovú nastaviteľnosť oceníte pri práci s kabelážou ale i pri zmene pracovnej polohy v priebehu dňa. Pre vašu chrbticu je to viac ako dôležité. Takýto monitor si nájde svoje uplatnenie i na pracoviskách kde sa strieda niekoľko pracovníkov, z ktorých každý má inú výšku.

Vrchný kĺb umožňuje naklápanie vo vertikálnej rovine, takže jediné čo vám na tomto monitore môže chýbať je funkcia pivot. Keďže ide o monitor optimalizovaný pre veľkosť pracovnej plochy za dobrú cenu, výrobca urobil kompromis.

Odnímateľné reproduktory pre multimédiá

Niektorí používatelia siahnu pri širokom formáte zobrazenia po multimédiách. Preto sa výrobca rozhodol pridať bonus vo forme odnímateľných reproduktorov, ktoré sa zasunutím upevnia o spodnú časť rámu displeja.

Napájanie zabezpečuje káblik s dutinkovým konektorom ktorý pripojíte k zadnému panelu monitora, takže potreba ďalšieho adaptéra a neskrotných káblov odpadá. Reproduktorový panel má analógové ovládanie hlasitosti s integrovaným vypínačom. Dvojica zabudovaných reproduktorov je osadená v akusticky oddelených komorách, ozvučenie vás síce neohúri, výsledok je však omnoho lepší ako pri notebookových reproduktoroch.

Cieľom tohto panela je skrotiť vašu kabeláž. Na zadnej strane nájdete dva 3.5 mm jack konektory pre linkový vstup a mikrofón, na bočnej strane nájdete výstup pre slúchadlá a vstup pre mikrofón. Ak používate jednoduchý káblový headset pre telefonovanie cez Skype, alebo pri práci počúvate so slúchadlami hudbu, máte ich kam pripojiť.

Ak o multimediálny bonus nestojíte, montovať ho nemusíte. Pre ozvučenie môžete svoju dokonalejšiu aparatúru a rám displeja zostane vzdušný a upravený.

Analóg i digitál

Aby ste dokázali monitor pripojiť k svojmu notebooku i k stolovému počítaču, ponúka na vstupe dvojicu konektorov. Pre analógové pripojenie je dostupný tradičný DSUB-15 s oddelenou synchronizáciou, pre digitálne pripojenie je integrovaný konektor DVI-D, ktorý využijete pri väčšine desktopov.

Rozdiel kvality zobrazenia je pri použití dvojice alternatív znateľný, nie však natoľko ako v minulosti. I pri analógovom pripojení je možné dosiahnuť peknú kresbu obrazu, digitál je však vždy ostrejší. Podpora pre HDCP je súčasťou DVI-D rozhrania, nečakajte však prítomnosť vstupov pre analógový signál. Vyplýva to z určenia tohto monitora – jeho cieľom je poskytnúť veľkú pracovnú plochu pre bežné činnosti.

TN panel pre všedný deň

Výrobca použil pre 22 palcovú širokouhlú platformu so stranovým pomerom 16:10 panel technológie A-Si TFT TN, ktorý je určený pre bežné každodenné nasadenie bez špeciálnych požiadaviek na farebné podanie. Svoje uplatnenie nájde tam, kde sa pracuje s kancelárskymi aplikáciami a konštrukčnými softvérmi, v domácnostiach s obmedzeným rozpočtom poslúži i na prehrávanie filmových multimédií či hranie počítačových hier.

Rozlíšenie 1680x1050 bodov ponúka pri 22 palcovej uhlopriečke vizuálnu pohodu s jasne čitateľnými fontami i bez použitia vyhladzovania. Body sú dostatočne veľké na to aby bola s akceptovateľným kontrastom vykresľovaná čiarová grafika, bitmapové obrazy naopak pôsobia celistvo bez viditeľnej „medzibodovej mreže“.

Podsvietenie je distribuované rovnomerne, iba v spodnej časti je jemne badateľná vyššia intenzita podsvitu, nejde však o nejakú dramatickú chybu. So svetelnosťou 280 cd/m sú dobre prekreslené tmavé i svetlé časti obrazu, problémom nie je ani intenzívne osvetelenie miestnosti. Statický kontrast dosahuje hodnotu 700:1 a prispieva k detailnej kresbe i v tmavých častiach obrazu. Rozoznáte detaily ktoré by ste na staršom kancelárskom displeji vôbec nevideli.

Odozva potlačená na hranicu 5 milisekúnd od šedej k šedej a otvára priestor pre hráčov počítačových hier a filmové multimédiá. Dynamika obrazu je dostatočná i pre rýchlo meniace sa scény, duchov a tiene odhalíte iba na intenzívne kontrastných scénach a to iba v prípade ak ich hľadáte. Pohyb sa javí byť plynulý a rovnomerný, hranie počítačových hier je bez problému.

Horšie je to však s pozorovacím uhlom, ktorý je podstatne užší ako pri PVA technológii. Pri bočnom pohľade sa farebnosť obrazu stráca, rapídne klesá i kontrast. Ak chcete pozerať na tomto monitore filmové trháky, počítajte s umiestňovaním monitora tak, aby ste nedegradovali kvalitu zobrazenia.

Ovládateľnosť na úrovni

Ako sa už pri Samsungu stalo pravidlom, ovládacie tlačidlá OSD menu sú doplnené o softvérový titul MagicTune, ktorý zaistí úplnú moc nad všetkými zobrazovacími parametrami prostredníctvom kanála DDC 2B. Znamená to, že softvér dokáže do dátového kanála videosignálu umiestniť príkazy pre úpravu zobrazenia, alebo naopak zistiť aké nastavenia sú v danom momente aktívne.

Softvér MagicColor sa postará o kalibráciu farieb so zvyškom vašej výbavy, úplné zázraky však neočakávajte. Rozsah zobraziteľných farieb je pre profesionálnu prácu s grafikou obmedzený. Naopak, oceníte profily MagicBright, ktoré upravia zobrazovací jas a kontrast tak, aby ste získali ideálne nastavenie pre surfovanie, pozeranie filmov, hranie hier či zobrazovanie rýchlych dynamických akcií. Jediné tlačidlo prestaví všetko čo je potrebné a ponúkne oddych pre vaše oči. Ak používate monitor z dielní Samsungu, naučte sa túto vymoženosť využívať.

Technické parametre: Panel: a-si TFT TN * Uhlopriečka: 22" * Rozlíšenie: 1680x1050 * Jasn: 280 cd/m2 * Kontrast: 700:1 * Odozva: 5 ms G/G * Pozorovací uhol 160°/160°* Vstupy: DVI-D HDCP / DSUB15 /* Podstavec: výškovo nastaviteľný, horizontálna a vertikálna rotácia

Dostupnosť: www.samsung.com

Orientačná cena: 17000 Sk s DPH



Samsung SyncMaster 225BW je širokouhlý LCD monitor s veľkou 22 palcovou uhlopriečkou, ktorý je určený pre používateľov hľadajúcich veľkú plochu s optimálnym rozlíšením. Hodí sa na každodenné používanie pre bežného používateľa, ktorý nemá špeciálne nároky na vernosť farebného podania. Svoje miesto si nájde pri CAD aplikáciách, práci s dokumentami, ale i pri hrách či sledovaní filmových multimédií. Vybavený je všestranným podstavcom a bonusovým ozvučením, nechýba kombinácia analógového a digitálneho vstupu. Pivot je však kompromisom ceny a výkonu – zámerne chýba.