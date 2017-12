Genius Slim 322 – notebooková webkamera pre chat i zábavu

Širokopásmové pripojenie k internetu poskytuje vyššiu priepustnosť ako len pre strohú hlasovú komunikáciu bez obrazu. So šikovnou notebookovou kamerou dokážete obohatiť zvuk o obraz a pomocou softvéru ktorý je súčasťou dodávky sa môžete zabaviť, alebo si

19. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ USB 2.0 rozhranie

+ nízky šum

+ rotačná hlava na klipe

- rozlíšenie iba 330K



môžete zavtipkovať.

Vyhotovenie optimalizované pre notebooky

Pri mobilnej kamere je extrémne dôležité, aby sa s ňou manipulovalo čo najjednoduchšie. Ak nie ste vyzbrojení notebookom ktorý má kameru zabudovanú v ráme LCD displeja, určite očakávate že upevňovanie externej kamery bude jednoduché a bezproblémové. Genius Slim 322, ktorú sme testovali v redakcii ponúka zaujímavé riešenie.

Konštruktéri kládli vysoký dôraz na všestrannosť a jednoduchosť. Kameru je možné umiestniť na vrchnú obrubu displeja, ale i na bočné strany s tým, že hlava kamery je nastaviteľná v horizontálnej i vertikálnej rovine. Nie vždy je optimálne umiestniť kameru na vrchnú časť rámu. Ak klopíte displej notebooku od seba aby ste naň lepšie videli, kamera začína snímať obraz nad vašou hlavou. Práve preto je výhodou, že ju môžete umiestniť kdekoľvek po obvode alebo jej hlavu môžete naklopiť nadol. Keďže podstavec je stabilný a ťažisko je posunuté úplne dolu pri základni, kamera môže stáť i na stole vedľa notebooku či stolového PC. Variabilita umiestnenia vám umožňuje uskutočňovať snímanie z rôznych uhlov, ktoré pôsobia prirodzene.

Nie každý výrobca sa dokáže vyrovnať s upevňovaním kamery dostatočne. V tomto prípade je v hre dobre riešený výsuv s pružinovým napnutím, ktorý obslúžite jednoducho. Penové výstelky ochránia povrchovú úpravu notebooku, a súčasne zaisťujú stabilné umiestnenie.

Kompletné telo je vyhotovené z plastu, jednotlivé dielce doliehajú k sebe s očakávanou precíznosťou. Dá sa povedať, že o dobre riešenú kameru s moderným štýlovým dizajnom, ktorá nie je detailmi príliš predražená. Nechýba ani zabudovaná LEDka, ktorá vám prezradí kedy sa obraz sníma a kedy nie, výrobca nezabudol ani na tlačidlo na vrchnej časti kamery, ktoré zaistí uloženie aktuálnej fotografie na disk.

Za manuálnou optikou stojí senzor

Objektív kamery s pevným ohniskom je vyrobený z plastu a umožňuje manuálne zaostrenie na potrebnú vzdialenosť. Kamera je prednastavená tak aby zaostrovala na objekty vo vzdialenosti 60 centimetrov od jej čela, rozsah ručného ostrenia je však dostatočný na to aby ste umožnili snímanie interiéru v ktorom sedíte, či digitalizáciu textovej predlohy vzdialenej 5 centimetrov od čela objektívu. Jediným nedostatkom optiky je bodové protisvetlo – ak sa nachádza v snímanom poli, odrazí sa od okrajov šošovky a znásobí sa v snímacom poli.

Digitalizáciu zabezpečuje CMOS senzor s fyzickým rozlíšením 640x480 bodov, ktorý ponúka výstup v kvalite dostatočnej pre internetové videokonferencie. Kvalita výstupu je závislá od intenzity okolitého osvetlenia – čím viac svetla, tým menej šumu. Dobrou správou však je, že šum je oproti prvým generáciám CMOS kariet výrazne potlačený, takže použiteľný výstup dosiahnete i pri umelom osvetlení v miestnosti. CCD kamery sú však na tom stále o poznanie lepšie.

Nedostatok svetla však ovplyvňuje i to, koľko obrázkov za sekundu kamera dokáže spraviť. Je to rovnaké ako s fotoaparátom – ak je málo svetla a na obstaranie snímky potrebujete 1 sekundu, za minútu nespravíte viac ako 60 obrazových políčok. Naopak, ak je svetla dosť, limituje vás rýchlosť použitého hardvéru.

Plnokrvné USB 2.0

I keď má kamera iba VGA rozlíšenie, dokáže využiť výhody vysokopriepustného rozhrania USB 2.0. Znamená to že môžete pri vhodnom osvetlení očakávať plynulých 30 obrázkov za sekundu bez toho, aby bola limitom priepustnosť zbernice.

Ku kamere sú dodávané ovládače, s ktorými si Windows XP bez problému rozumie. Je kompatibilná so všetkými modulmi operačného systému ktoré s ňou počítajú (fotografovanie tváre do používateľského profilu, náhľad kamery so snímaním obrázkov...) a k dispozícii máte ovládací panel dodávaného softvéru, ktorým nastavíte správanie kamery tak, aby jej výstup vyhovoval vašim požiadavkám. Výrobca podporuje operačné systémy Windows 98SE, ME, 2000 a XP, kompatibilita je zabezpečená i so systémami Mac OS X. Skype, Yahoo či MSN Messeger – všetko pracuje bez obmedzení.

Výstup je nastaviteľný

Prostredníctvom ovládacieho panela môžete riadiť, aký výstup z kamery poputuje do cieľovej aplikácie. Štandardné rozlíšenie výstupu je 640x480, čip počíta s redukovaným výstupom 320x640 bodov, ovládač sa postará o interpoláciu smerom nahor, ktorej strop je 1,3 megapixelu. Vo všetkých režimoch môžete počítať s 30 snímkami za sekundu, ktorých počet je možné redukovať na polovicu.

Kamera je vybavená automatikou pre vyváženie farieb, nastavenie jasu a ostrosti, všetko je však možné ručne upraviť tak, aby výstup zodpovedal vašim očakávaniam. Zabudovaná je kompenzácia protisvetla, čiernobiele snímanie a zrkadlenie, výstup ovláda šestica parametrov – jas, kontrast, gamma, posun farieb, sýtosť farieb a ostrosť. Dvojica profilov je pripravená pre použitie v interiéri a exteriéri, nechýba ani jemné doladenie farebnosti.

Sústredenie všetkých prvkov na jednom mieste má zjednodušiť prehľadnosť a lokalizácia softvéru do češtiny vám bude nápomocná.

Zoom i špeciálne efekty

Digitálny zoom so stropom 4x vám pomôže zamerať pozornosť kamery na určitý výsek jej výhľadu. Môže to byť prínosom pri sledovaní nejakej časti interiéru, alebo v prípade ak chcete upozorniť vo videu na nejaký detail bez toho, aby musel divák zaistiť zväčšenie na svojom počítači.

Zaujímavé možnosti ponúka modul videoefektov, kde nájdete celkovo 16 grafických filtrov, ktoré sú doplnené 10 šablónami obrazu. Môžete snímať svet okolo seba kreatívne s rôznymi netradičnými prvkami, aby ste oživili multimédiá ktoré kamerou vytvoríte, alebo aby ste napríklad potlačili niektoré svoje kozmetické defekty.

Pribalený je aj softvér DD PlayCam, ktorý vám umožní zájsť s vtipkovaním a experimentmi o čosi ďalej – ten však zaujme skôr deti pobehujúce okolo počítača.

Videokonferencie, stráženie priestoru, fotografovanie

Dodávaný softvér Genius VideoCam sa postará o to, aby ste s kamerou a softvérmi nemuseli experimentovať. Na jedinom mieste máte k dispozícii nástroj pre záznam videa, ukladanie fotografií, prehliadanie obrazu, odosielanie multimédií či stráženie priestoru pri počítači.

Môžete v ňom stráviť prvé chvíle s kamerou, aby ste zistili čo dokáže. Môžete si na disk nahrať čo sa deje na vašom pracovisku ak odídete od notebooku, môžete poslať svojej rodine do cudziny krátky videozáznam, ktorý nahradí písané slovo.

Ovládanie je jednoduché a prehľadné, snaha o grafické zatraktívnenie aplikácie však môže na niektorých používateľov pôsobiť skôr neisto ako prirodzene. Softvéry dodávané ku kamerám sú však typicky „odvážne“.

Namiesto mikrofónu headset

I keď väčšina notebookov ponúka zabudovaný mikrofón, stalo sa zvykom že sú nim vyzbrojené i webkamery. Vývojári sa v tomto prípade rozhodli pre alternatívu. Používateľovi pribalili analógový headset ukončený dvojicou 3.5 mm jack konektorov, ktorý môžete použiť na internetové videokonferencie. Získate tak trochu súkromia na verejných priestranstvách a záznam zvuku bude vzhľadom na smerovosť mikrofónu menej zašumený.

Ide o príjemný bonus ktorý netreba odložiť bokom, ale oplatí sa ho vyskúšať i napriek jeho technologickej jednoduchosti. Odvážnejší používateľ s vyšším rozpočtom môže siahnuť po bluetooth headsete, vždy však treba vedieť čo očakávate a potrebujete.

Aby ste vo svojej notebookovej batožine kameru dokázali pred poškodením ochrániť, v balení nájdete jemné látkové vrecúško, do ktorého bez problému vkĺzne nielen kamera, ale i headset.

Technické parametre: Snímač: CMOS, 330K * Optika: plastová, manuálne zaostrovanie * Rozhranie: USB 2.0 * Ukotvenie: clip s natáčacou hlavou * Tlačidlo pre snapshot * Softvér pre efekty v reálnom čase * Kompatibilita s TWAIN * Kompatibilita so Skype, MSN a Yahoo * Softvérová detekcia pohybu * Bonus: analógový káblový headset

Dostupnosť: www.geniusnet.com

Orientačná cena: 720,- Sk s DPH



Genius Slim 322 je webkamera, ktorá sa síce na príležitostné fotografovanie veľmi nehodí, o to viac ju však oceníte pri internetových videokonferenciách a zázname videa. Svojou konštrukciou dokonale doplní ktorýkoľvek notebook s tým že vám umožní naklápať hlavu všetkými smermi a množstvom konfiguračných volieb a filtrov vám umožní občerstviť videokomunikáciu drobnými inováciami. Obraz je pri videu detailný a s nízkou hladinou šumu i pri slabšom osvetlení, ovládače sú plne kompatibilné so systémom Windows XP a populárnymi IM klientami na trhu. Ak si k výbave pripočítate i jednoduchý analógový headset, máte v rukách všetko, čo potrebujete pre internetové videokonferencie.