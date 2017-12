Genius Navigator 805 Guard – bezdrôtový laser s 15 mesačnou výdržou

Aká je ideálna myš pre každodenné používanie? Väčšina používateľov tvrdí že musí sadnúť do ruky, musí byť dostatočne citlivá, presná a musí rýchlo reagovať na pohyb, aby bolo možné využiť funkciu akcelerácie.

9. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ citlivý laserový snímač

+ 15 mesačná výdrž batérií

+ skvelá ovládateľnosť

+ digitálna komunikácia



Ak sa k tomu pridružia doplnkové funkcie pre produktivitu a napájanie ktoré vydrží s jedinými batériami 15 mesiacov, máte pred sebou myš, ktorú si zamilujete.

Ergonómia a vyhotovenie na úrovni

Genius Navigator 805 Guard je myš s tradičným symetrickým dizajnom, ktorá ergonomickými prvkami dotvára tradičný tvarový štandard do skvele použiteľnej formy plnej komfortu. Štíhle dlhé telo už v prvej tretine dĺžky naberá s narastajúcou hrúbkou objem, aby dlaňová časť mala kde spočinúť. Vypuklý chrbát zabezpečuje oporu pre uvoľnené držanie ukazováka a prostredníka, bočné strany sú vytvarované tak, aby ponúkli úchopné miesto pre ostatné prsty obsluhujúcej ruky.

Myš ponúka účelne tvarované telo, ktoré nevyžaduje oporu zápästia na pracovnej doske a poskytuje rovnaké pohodlie pre pravákov i ľavákov. Prvý pohľad by mohol povedať že v hre je málo inovatívnych prvkov, skúmanie kriviek tela však rýchlo ukazuje, že tomu tak nie je. Za výsledným spracovaním stojí podrobná štúdia používateľských návykov.

Čierno-strieborné vyhotovenie dopĺňa konzervatívne vyhotovenie a kontrast svetlých plôch s tmavými pridáva prvky odľahčeného štýlu a jemnosti.

Laserový snímač pre vysokú citlivosť

Myš je vybavená optickým snímačom postaveným na laserovej technológii. V porovnaní s tradičnou LED platformou to znamená omnoho vyššie rozlíšenie pri odhaľovaní štruktúry povrchu a bezproblémovú funkčnosť i na podkladoch, ktoré boli v minulosti problematické. Sklo, lakované drevo, tmavý zamat či kovové povrchové úpravy nie sú pre snímač problémom, výrobca i tak použitie týchto povrchov neodporúča.

Čo si pri práci s touto myšou okamžite všimnete je nielen jej citlivosť, ale i precíznosť pri pohybe kurzorom. Je to spôsobené tým, že výrobca do riadiaceho čipu vložil algoritmus, ktorý automaticky prepína rozlíšenie medzi hodnotami 800 a 1600 DPI, aby ponúkol používateľovi maximálne prirodzenú odozvu. To že sa myš prispôsobuje situácii si všimnete pri prechode na menej štruktúrovanú časť podložky, alebo vtedy, ak sa snažíte využiť pri pohybe kurzora akceleráciu.

Myš je extrémne presná a ponúka skvelý výkon na monitoroch s vysokým rozlíšením, či na dualhead konfiguráciách počítačov. Okamžite reaguje na zmenu dynamiky pohybu a aj pri vysokej citlivosti umožňuje pohybovať kurzorom s veľkou precíznosťou.

Veľmi dobrému dojmu z používania prispieva i to, že nožičky zaisťujú extrémne ľahký pohyb po podložke, obzvlášť ak ide o tvrdé plastové povrchy. Preto pri kúpe podložky uprednostnite tie ktoré majú laminovaný povrch, alebo si zakúpte špeciálnu podložku pre hráčov či profesionálov, ktorá je vybavená tvrdým povrchom.

Napájanie takmer bez konkurencie

Napájanie myši zabezpečuje dvojica alkalických batérií formátu AA, ktoré dokážu zaistiť dostatok energie pre každodennú prevádzku počas 15 mesiacov. Výrobca to dosiahol viacerými opatreniami, ktorých výsledok je skôr zriedkavý ako bežný.

Riadiaci čip je postavený na menej mikrónovej technológii ako pri predchodcoch a ponúka niekoľko režimov energetickej úspory. Energia sa šetrí nielen pri komunikácii, ale i pri spracovaní vstupných dát a ich snímaní. Podľa potreby sa mení objem spracovávaných dát a frekvencia snímkovania, používateľ však nenaráža na „tvrdý spánok s niekoľkosekundovým prebúdzaním“, ako je tomu napr. pri niektorých bluetooth myšiach. Digitálny vysielač má malú spotrebu energie a čip dokáže ustriehnuť situáciu tak, aby používateľa neobmedzoval.

Zabudnúť netreba ani na vypínač napájania umiestnený na spodnej strane myši, ktorý oceníte pri jej príležitostnom používaní – napr. ak sa myš stane vašou mobilnou výbavou pre notebook.

Ak uvážite, že dvojica alkalických batérií vydrží viac ako rok, je zbytočné siahnuť po nabíjateľných NiMH akumulátoroch. Prevádzka je skutočne lacná. Výrobca myslel i na zábudlivcov a vybavil vrchný panel myši LED indikátorom, ktorý vás v dostatočnom predstihu bude upozorňovať na to, že čas výmeny batérií sa blíži.

Digitálny prenos dát

Aby mohla myš bezdrôtovo komunikovať s počítačom, potrebné je do jeho USB portu zasunúť komunikačný modul, ktorý je súčasťou výbavy. V systéme sa prihlási ako HID zariadenie pracujúce bez špeciálnej podpory doplnkovým softvérom či ovládačmi, vystačíte si s priamou podporou operačného systému.

Na vrchnej časti komunikátor nájdete tlačidlo pre párovanie a LEDku indikujúcu prenos dát. Digitálna komunikácia v pásme 2.4 GHz zaisťuje bezproblémový chod bez rušenia ostatnými zariadeniami, párovanie s pridelením ID zamedzuje konfliktu dvoch rovnakých myší.

Rádiový signál pokrýva okruh 10 metrov a bez problému prechádza i cez steny. V prípade že sa rozhodnete túto myš nosiť do terénu so svojim notebookom, poteší vás i to, že USB kľúč dokážete zakliknúť na spodný panel myši a tým zamedzíte, aby ste ho stratili.

Skvelá ovládateľnosť so softvérovými bonusmi

Medzi dvoma štandardnými tlačidlami nájdete rolovacie koliesko s mäkkým gumovým prstencom bez vrúbkovania, ktoré vám umožní štvorsmerovú navigáciu v dokumentoch. Pohyb vpred a vzad je rozfázovaný do krokov bežne používaným „rapkáčom“, bočný náklon je omnoho citlivejší a jemnejší ako pri myšiach z dielní Microsoftu. Rolovacie koliesko si vás získa skvelou manévrovateľnosťou a nastaviteľnou citlivosťou.

Novým prvkom je doplnkové tlačidlo so symbolom visiaceho zámku. Jeho úlohou je uzamknúť prostredníctvom aplikácie dodávanej na CD konzolu počítača a vyžadovať pri návrate späť heslo. Ide o riešenie ktoré nevyužíva funkciu prihlasovania používateľov vo Windows, v hre je vlastné softvérové riešenie. Vašou úlohou je nadefinovať si prístupové heslo a obrázok, ktorý sa pri uzamknutí zobrazí na obrazovke.

Softvér obsluhuje i kliknutie na rolovacie koliesko. Keďže myš nie je vybavená tlačidlami vpred-vzad pre internetový prehliadač, možno si k nemu priradíte funkciu vzad. Štandardne sa však pri kliknutí otvorí známa aplikácia EasyJump, ktorá vám ponúkne podľa vašich nastavení najpoužívanejšie funkcie pre rýchly výber kurzorom myši. Ide o alternatívu k množstvu fyzických tlačidiel na tele myši, ktoré sa stávajú v posledných rokoch trendovou záležitosťou.

Ak si na novinky zvykáte rýchlo, EasyJump sa oplatí vyskúšať. Ak patríte skôr medzi konzervatívnejších používateľov, zvoľte si jednu funkciu ktorú potrebujete a používajte ju. Rovnakým spôsobom je možné preprogramovať i tlačidlo Security, ktoré môže namiesto uzamykania konzoly štartovať internetový prehliadač, či pomôcť vám s kopírovaním dát do schránky.

Technické parametre: Snímanie: Optický laser 1600/800 DPI * Napájanie: 2xAA, 15 mesiacov výdrž * Rozhranie: USB 2.0 * Prenos dát: digitálny, 2.4 GHz, dosah 10 metrov * Tlačidlá: 3, funkcia uzamknutia konzoly * Rolovacie koliesko - 4D navigácia, rolovanie, naklápanie, klik * Doplnková výbava: aplikácia EasyJump, Security

Dostupnosť: www.geniusnet.com

Orientačná cena: 860,- Sk s DPH



Genius Navigator 805 Guard je myš, ktorá si vás získa tradičným tvarovým vyhotovením a spoľahlivosťou. Oceníte jej laserový optický snímač ktorý nezlyháva na žiadnom podklade, vychutnáte si bezproblémovú digitálnu komunikáciu s počítačom a obsah dokumentov budete môcť rolovať v okne oboma smermi. Ak si zvyknete i na doplnkovú softvérovú výbavu, máte „pod rukou“ pomocníka, ktorý vás nebude otravovať hláseniami o slabých batériách.