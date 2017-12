T’nB mobilný desktop – myš a klávesnica k vášmu notebooku

12. jan 2007

+ citlivá myška reagujúca na podklad

+ hravo zvládnutý numlock

- veľký USB komunikátor

- slabý dosah vysielača



Sada všetko v jednom

Sada všetko v jednom

Pri vyberaní príslušenstva je dobré myslieť na to, aké pohodlie dosiahnete pri jeho používaní. Ak zvolíte bluetooth periférie a váš notebook „hovorí týmto jazykom“ vaše USB porty zostanú voľné a nič z vášho notebooku nevytŕča von. Ak sa však rozhodnete pre lacnejšie alternatívy používajúce svoj vlastný USB komunikátor, myslite i na budúcnosť. Ak ku každej periférii pribudne do USB portu jeden, váš notebook sa môže premeniť na neforemného „ježa“, ktorý do každého smeru vytŕča komunikačný USB kľúč. Riešením sú sady periférií, ktoré pre komunikáciu využívajú jediný komunikačný modul.

V prípade sady T’nB PRO Wireless Notebook Pack môžete počítať s kombináciou numerickej klávesnice a myši. Práve tieto dva doplnky dokážu rozšíriť použiteľnosť notebooku v teréne na úroveň, ktorú ponúkajú stolové počítače. Myš umožní presnejšie polohovanie kurzora, numerická klávesnica zjednoduší prácu s číslami a tabuľkami, aby vyriešila večný problém malých notebookových klávesníc.

Komunikácia na „digitálnej vlne

USB komunikátor svojimi rozmermi síce prekračuje bežný štandard a je objemnejší ako by ste očakávali, pri používaní však neprekáža viac ako jeho menší súperi. Výrobca ho optimalizoval pre platformu USB 1.1 a využil digitálnu bezdrôtovú komunikáciu.

Po pripojení k platforme Windows XP/2000 žiadne doplnkové ovládače ani softvér nepotrebujete. Systém kľúč rozozná ako kompozitné USB zariadenie typu HID, čo znamená štandardizované rozhranie pre myš a klávesnicu.

Rádiový modul používa pre komunikáciu 15 rôznych kanálov a každé z pripojených zariadení má pripojený identifikátor v rozsahu od 1-4096. Znamená to že pri párovaní sa pre komunikáciu vyberie voľný kanál a v prípade hromadného nasadenia zariadení nedochádza k rušeniu a kolíziám. Pridelené parametre zobrazuje dodávaný obslužný softvér Ak je v kancelárii viacero mobilných používateľov s rovnakým setom, nebudú si vzájomne prekážať.

Identifikátory sú priradené pri párovaní zatlačením tlačidla a uchovávajú sa v zariadeniach i po ich odpojení od napájania. Odpadá tým problém s riešením každodenných kolízií.

Rádio pokrýva okruh 2 metrov čo je pre notebook dostačujúce, ak ste však uvažovali o ovládaní svojho PC na diaľku preprogramovaním numerických tlačidiel pre riadenie prehrávania multimédií, budete sklamaní. Ponúkané parametre budú pre vás nevyhovujúce.

Myš s vysokou citlivosťou

Bezdrôtová myš je napájaná dvojicou batérií formátu AAA, ktoré sa skrývajú pod vrchným krytom integrujúcim tlačidlá. V prevádzke poskytnú energiu približne na 6 mesiacov každodenného používania a v prípade príležitostného používania ich môžete šetriť prostredníctvom vypínača na spodnej časti. Myš je tak vždy pripravená podať pomocnú ruku v teréne i vtedy ak ju používate skôr príležitostne ako pravidelne.

Tvarové vyhotovenie je rovnako akceptovateľné pre ľaváka ako pre praváka. Menšie rozmery tela sú kompenzované vypuklým chrbtom, bočné strany sú upravené pre pohodlné držanie prstami. Aby ste však pri používaní dosiahli pohodlie, potrebné je aby ste si mohli o podložku oprieť svoje zápästie.

Dvojica tlačidiel je doplnená o rolovacie koliesko s hladkým gumovým povrchom. Poskytuje krokovú odozvu pri rolovaní, a jeho chod je plynulý a rovnomerný. Mikrospínače tlačidiel dosahujú požadovanú kvalitu a ich chod je skôr hlučnejší ako tichý.

Čo je však najdôležitejšie je vysoká citlivosť optického snímača s LED nasvietením. Rozlíšenie je možné prepínať medzi hodnotami 800 a 400 DPI, takže sa hravo dokážete prispôsobiť situácii. Kým na stole využijete plnú citlivosť, na sedadle vlaku ju utlmíte, aby ste dosiahli požadovanú presnosť. Myš má nízku hmotnosť, skvele kĺže po podložke a dokáže ponúknuť vyššiu presnosť polohovania ako touchpad či trackpoint.

Numerická klávesnica s kalkulačkou

Numerická klávesnica je prepracovaná s rovnakým technickým detailom ako samotná myš. Plastové výlisky sú presné a precízne doliehajú, napájanie zabezpečuje dvojica AAA monočlánkov, ktoré je možné odpojiť posuvným vypínačom.

Numerický blok ponúka štandardné rozloženie tlačidiel s tým, že 0 bola doplnená tlačidlom 00 a pribudlo i tlačidlo backspace pre korekciu vstupu. Tlačidlá sú menšie ako je pri stolových riešeniach zvykom a ich dotyková plocha ponúka formát 11x13 milimetrov. Znamená to istú stiesnenosť pri používaní, pri trojitom prstoklade (ukazovák, prostredník, prstenník) si však na nové podmienky rýchlo zvyknete.

Tradičným problémom numerických klávesníc notebookov je, že musia vyriešiť konflikt so zdieľanými tlačidlami na základnej klávesnici. Preto pred vložením každého čísla musí klávesnica vyslať signál pre zapnutie numlocku, následne vyšle vkladaný znak a numlock deaktivuje. Inak tomu nie je ani v tomto prípade – všetko pracuje tak ako má.

Ak pracujete často s číslami, poteší vás i tlačidlo pre rýchly prístup ku kalkulačke operačného systému. Pri jeho zatlačení sa spustí aplikácia calc.exe a vy sa môžete venovať počtom. Ak ste sa rozhodli nenainštalovať si obslužný softvér z priloženého CD nosiča (pre indikovanie stavu batérií a signálu to možno nestojí za to), kalkulačka sa spustí pri každom kliknutí na CALC mnohonásobne. Ak softvér beží, spustí sa vždy iba raz, resp. posunie sa v prípade potreby do popredia.

Klávesnica ponúka i tradičné navigačné funkcie pri vypnutom numlocku, alebo v kombinácii so shiftom umožňuje spustenie internetového prehliadača či poštového klienta.

Balenie na cesty

Aby ste mali všetko potrebné vždy všade kam sa pohnete so svojim notebookom, v balení nájdete i jemné látkové vrecko, do ktorého okrem myši, klávesnice a komunikátora vložíte i predlžovací USB káblik, ktorý vám pomôže vyriešiť niektoré z limitov vášho notebooku.

Technické parametre: Vysielač: USB 1.1, párovanie s ID, dosah 2 metre * Myš: optické snímanie, 800/400 DPI, napájanie 2xAAA, vypínač, 2xtlačidlo, rolovacie koliesko * Numerická klávesnica: 19 tlačidiel + kalkulačka, Napájanie: 2xAAA, vypínač, automatické prepínanie numlocku

Dostupnosť: www.flashmemory.sk

Orientačná cena: 1499 Sk



Mobilná sada T’nB PRO Wireless Notebook Pack je určená pre používateľa, ktorý hľadá pre svoj notebook pomocníkov pre uľahčenie každodennej práce. Klávesnica a myš majú redukované rozmery pre použitie v teréne a optimalizované sú tak, aby ich batérie ponúkli maximálny výkon a používateľ rádiovou komunikáciou neobmedzoval ľudí okolo seba. Mechanické vypracovanie je na úrovni, prepracovanosť detailov je vysoká, čo vás však nemusí potešiť je krátky dosah rádiového komunikátora, ktorý je väčší ako je zvykom.