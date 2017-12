Samsung Z5 – 35 hodinový koncert s prehľadným ovládaním

Pre človeka, ktorý si svoj deň bez mobilnej hudby nedokáže predstaviť je najdôležitejšie, aby mal prehrávač skvelú výdrž batérií a umožnil čo najpohotovejšiu navigáciu medzi skladbami. Ak je jeho telo tvarované tak aby vkĺzlo do ktoréhokoľvek vrecka a por

11. jan 2007 o 0:00 Milan Gigel

+ 35 hodinová výdrž

+ praktický ovládací panel

+ detailné vyhotovenie

- slabšia podpora formátov



adí si so skladbami bez akejkoľvek konverzie či zdĺhavého používania softvéru, úsmev na tvári vám zaručene nezamrzne.

Odolnosť zaodetá do štýlu a elegancie

U vreckových prehrávačov z dielní Samsungu sa už akosi stalo zvykom, že sú prepracované do najjemnejších detailov aby boli nielen aktraktívne na pohľad, ale aby ich krása vydržala takmer večne. S tradičným Kórejským štýlom sa spája použitie naleštených plastov a kovov s chrómovanou povrchovou úpravou, ktoré spolu s krivkami a zaobleniami tvoria dokonalú súhru, akoby diktovanú matematickými pravidlami. Čierna, strieborná, ružová? Stačí si len vybrať.

Zet-päťka nie je žiadnou výnimkou. Ploché štíhle telo z lešteného polykarbonátu s tvrdeným povrchom je zarámované chrómovaným kovovým nárazníkom, ktorý zaisťuje vysokú odolnosť pri pádoch. Telo je po mechanickej stránke precízne spracované a aj po mesiacoch intenzívneho používania vyzerá stále rovnako skvele. Jemné škrabance ktoré sa časom vytvoria sú prekryté nerovnomernosťou lesku ktorý sa rozbíja odtlačkami prstov, takže prehrávač pôsobí neustále rovnakým exkluzívnym dojmom.

Plochý formát s veľkým displejom a intuitívnym ovládacím panelom je zvolený preto, aby ste s týmto prehrávačom nemuseli riešiť problém, kam ho umiestniť. Vkĺzne rovnako šikovne do zadného vrecka nohavíc, ako do košele, saka či športovej bundy. Keďže slúchadlový výstup je vo vrchnej časti a výrobca nepoužíva zalomené „elkové“ konektory, káblik vždy smeruje smerom z vrecka von a nehrozí jeho poškodenie extrémnym prehýbaním.

Ovládací panel ponúka jednoduchosť

Netradičný ovládací panel je zakomponovaný do dizajnu tak, aby ste ho neprehliadli. Výrobca ponúka alternatívu k tradičným mikrospínačom, ktoré nahradil kombinovaným 9 smerovým ovládacím prvkom, kde kombinuje dotykové tlačidlá s mechanickými. Celkový koncept môže na prvý pohľad vyzerať trochu neprirodzene, akonáhle však pochopíte ako veci fungujú, obľúbite si ho kvôli jednoduchosti obsluhy.

Stredná dotyková časť ponúka rýchlu navigáciu pri prehliadaní fotografií či pohybe v položkách menu. Krátky dotyk zaistí posun o jednu položku, dlhý zaistí rýchlu navigáciu. Výhodou je že dotykový panel je aktívny iba vtedy, ak sa očakáva vstup od používateľa. Znamená to, že vo vrecku sa vám nič náhodne nezatlačí a ovládanie netreba manuálne blokovať. Ak však zbalíte prehrávač do svojej batožiny, s posuvným prepínačom HOLD môžete počítať.

Aby ste dokázali na ulici plynule reagovať nastavením hlasitosti na okolitý hluk či prihovárajúcich sa ľudí, na bočnej strane nájdete výrazne veľký štíhly kolískový ovládač hlasitosti.

Vývojárom sa podarilo skvelým spôsobom prepojiť firmvér s dostupnými ovládacími prvkami. Používateľ si vychutná komfort a jednoduchosť i v prípade, ak do svojho prehrávača nahrá tisíce skladieb od rôznych interpretov, medzi ktorými je potrebné zaistiť pohyb.

Displej nielen pre informácie, ale i pre fotografie

Aby kráčal prehrávač s dobou a mohli ste sa s priateľmi podeliť nielen s hudbou, ale aj so svojimi fotografiami, nesmie chýbať ani zobrazovací LCD panel, ktorý poskytne dostatočne veľký formát pre vaše snímky. Jeho veľkosť je 30x36 milimetrov a ponúka pri použití TFT technológie 128x160 bodov. Rozlíšenie je o málo slabšie ako dostal do vienka iPod nano, celkový pocit zo zobrazených snímok je však lepší.

Vývojári využili skvelé možnosti zobrazovania a rozčlenili obrazovku prostredníctvom čitateľných fontov s vyhladenými okrajmi na 10 riadkov. To umožňuje zobraziť v jedinom momente dostatočný objem informácií na to, aby bolo medzi čím voliť. Tak ako vás osloví skvele čitateľné písmo, získajú si vás i fotografie, ktoré si môžete s až 4 násobným zoomom plynule presúvať po displeji.

Napájanie, ktoré nezradí

Prehrávač je vybavený Li-Pol akumulátorom, ktorý je pevne osadený v tele prehrávača. Na jediné nabitie dokáže ponúknuť energiu až na 35 hodín hudobnej reprodukcie, takže na slabú výdrž sa rozhodne sťažovať nebudete. Firmvér optimalizuje spotrebu tým, že podľa nastavení stlmuje intenzitu podsvietenia displeja, alebo ho deaktivuje úplne – ak je prehrávač vo vrecku, zobrazovanie sa stáva nepotrebným. Nechýba ani časovač, ktorý vypne prehrávač ak sa rozhodnete s hudbou zaspávať. Časový limit si môžete nastaviť podľa potreby.

Pre nabíjanie je potrebný synchronizačný USB káblik, ktorý je vo výbave prehrávača. Kompletné načerpanie energie trvá približne 2 a pol hodiny, mnohí používatelia však otvorene hovoria o tom, že svoj prehrávač vlastne nikdy nenabíjali. Prečo?

Odpoveď je jednoduchá. Ak uvážite koľko hodín denne prehrávač používate a ako často meníte archív skladieb v ňom nahraných, môže sa stať že pri každom príležitostnom nahrávaní skladieb do flash pamäte sa prehrávač nabije dostatočne na to, aby vám poslúžil do ďalšej synchronizácie dát. Je to spôsobené tým, že v prvej fáze nabíjania sa energia čerpá s plnou intenzitou a nabíjací cyklus pokračuje v ďalšej fáze voľnejším tempom.

Hudba áno, rádio nie

Prehrávač používa pre ukladanie skladieb pamäť typu NAND Flash a na trhu sa môžete stretnúť s niekoľkými kapacitnými variantmi od 1 do 4 gigabajtov. My sme v redakcii mali k dispozícii model s 2 gigabajtovou pamäťou, ktorý umožňoval zapisovať dáta rýchlosťou 4 megabajty za sekundu. To je priepustnosť dostatočná na to, aby ste mohli frekventovane svoj hudobný archív meniť.

Výrobca sa rozhodol nepodporiť platformu USB Mass Storage a zvolil namiesto toho profil MTP, pre ktorý potrebujete špeciálnu podporu operačného systému. V prípade že používate operačný systém Windows XP, ste bez problémov. Na prenos dát môžete použiť Media Player 10 ktorý nájdete na priloženom CD nosiči, prieskumník vám však prehrávač zobrazí ako špeciálne multimediálne zariadenie, takže naň môžete súbory kopírovať i technológiou drag-and-drop, akoby šlo o obyčajný USB kľúč.

To však obmedzuje použiteľnosť prehrávača pod inými operačnými systémami alebo v spojitosti so zariadeniami, ktoré sú vybavené technológiou „USB on the go“. Možno vás prekvapí i to, že v ponuke menu nenájdete FM tuner – nie je to náhoda. Samsung sa pri každom prehrávači snaží osloviť inú skupinu používateľov. Preto niektoré modely (hoci i nižšie) FM tuner ponúkajú a iné nie.

Skladby môžete do prehrávača vkladať vo formátoch MP3 a WMA, pričom nechýba ani podpora ochrany autorských práv mechanizmom DRM. V takomto prípade je však potrebné nahrávať chránené skladby do prehrávača prostredníctvom Media Playeru. Možnosť stiahnuť po súboroch vo formáte OGG by však na škodu nebola.

Aby akustický výstup zodpovedal vášmu vkusu, DSP čip je vybavený technológiou DNSe, prostredníctvom ktorej môžete prispôsobiť zvuk použitým slúchadlám či osobným preferenciám. Výstup dosahuje vysokú kvalitu, takže na svoje si príde i náročnejší používateľ. Aby ste nemuseli okamžite investovať peniaze do nových slúchadiel, pribalené sú „štuple“ ktoré sú skutočne použiteľné.

Firmvér skôr účelný ako detailný

Firmvér je navrhnutý tak, aby vás neobťažoval desiatkami položiek, ktoré i tak nikdy nepoužijete. Namiesto toho prináša iba to najdôležitejšie. Na displeji sa zobrazuje okrem informácií o prehrávanej skladbe aktuálny čas, zaistený je rýchly prístup k playlistom, skladby môžete prehrávať tak, aby vás neomrzeli.

Počíta sa s náhodným výberom z celého archívu, alebo s vašim výberom podľa žánru, interpreta či názvu albumu. Výhodou je, že práca so skladbami na úrovni súborového systému úplne odpadá – k archívu sa pristupuje ako k hudobnej kolekcii, index potrebných informácií si pri každej zmene archívu vytvorí firmvér pri boote sám.

Kým počúvate obľúbenú hudbu, bez prerušenia reprodukcie prekĺznete k prehliadaniu fotografií, či preskúmavaniu obsahu hudobného archívu, kde môžu byť konkrétne tituly doplnené i titulnou fotografiou albumu či inou sprievodnou grafikou.

Prehrávač spoľahlivo a priamočiaro plní to, čo sa od neho očakáva – kráti vaše chvíle hudbou a umožňuje vám podeliť sa s priateľmi o digitálne fotografie.

Technické parametre: Záznamové médium: NAND FLASH 2GB* Priepustnost: 4 MB/s * Rozhranie: USB 2.0 MTP * Napájanie: Li-Pol, 35 hodín * Formáty: JPEG, WMA, MP3 * Ovládanie: touchpad + tlačdlá * Ekvalizér: DNSe * DRM: Janus, WMA DRM * * Rozmery: 42x11x89 mm * Hmotnost 50g

Dostupnosť: http://www.samsung.sk

Orientačná cena: 9490 Sk s DPH



Samsung Z5 je štýlový prehrávač ktorý vám pri dotyku ponúkne chlad kovu a luxus nalešteného plastu, pričom oči sa zastavia na veľkom displeji a netradične riešenom ovládacom paneli. S 35 hodinovou výdržou batérie si kdekoľvek vychutnáte svoj hudobný archív bez toho, aby ste dlho museli skúmať ako ovládať jednotlivé funkcie, zvuk dosahuje kvality, ktoré od špičkového prehrávača človek očakáva. Čo vás však môže zamrzieť je viazanosť na platformu Windows XP a použitie proprietárneho konektora pre nabíjanie.