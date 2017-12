Zaujímavé linky na tento víkend

Konečne prišla jar! Pre jedného má toto ročné obdobie nepríjemnú a pre druhého príjemnú stránku. Niekto je počas prvých jarných týždňov ospalý a bojuje s jarnou únavou, iný je zas veselý a aktívny viac ako po iné mesiace v roku. Jar mnohým dodáva nové sil

7. apr 2001 o 0:38 (msp)

y a prináša radosť do života. Nielen na Nový rok si dávajú ľudia rôzne predsavzatia, ale i na jar a bývajú spájané s rôznymi športovými aktivitami. Tento výber predsavzatí je spojený so športom preto, lebo zima zanecháva svoje stopy na ľuďoch aj v podobe prebytočných kíl a jar je vhodná na chudnutie a rôzne zoštíhlovacie kúry, práve vtedy, keď sa chceme v lete zmestiť do plaviek. Je veľa spôsobov ako schudnúť, no telesná aktivita nám telo spevňuje, a preto vám ponúkame niektoré zaujímavé stránky venované športu a iným pohybovým aktivitám.

Najmä ženy majú radi a niektoré doslova milujú tanec. Netvrdím, že muži sa ho stránia, veď sa medzi nimi nájdu skvelí tanečníci, no najmä mladí muži si niekedy nevedia nájsť cestičku k tomuto dnes už športu. Pri tancovaní spálime veľa kalórii, dobre sa zabavíme a spoznáme nových ľudí. Je to dobrá kombinácia príjemného s užitočným. Adresa www.home.sk/www/boogie je venovaná tancom z 20. a 30. rokov 20. storočia. Presne ide o tance s názvom Boogie - Woogie a Lindy Hop.

Osemdesiate roky boli zlatým vekom aerobiku a roky deväťdesiate boli v znamení rôznych vylepšovaní a zdokonaľovaní techník cvičenia tohto športu. Aerobik je stále populárny. Známi i menej známi cvičitelia a tréneri vymýšľajú nové spôsoby cvičenia a k aerobiku pridávajú bojové umenia, tanec... Na adrese www.aerobics.cz/index.htm nájdete všetko možné o tomto športe. Môžete si tu prečítať články o samotnom aerobiku, zdravej výžive, zacvičiť si môžete nové choreografie, ktoré vymysleli aerobikové trénerky, ale aj samotné cvičiteľky. Ak neviete koľko by ste mali vážiť vzhľadom na svoju výšku, zadaním dvoch údajov (výšky a váhy) máte v priebehu jednej sekundy vypočítaný index telesnej hmotnosti.

Nie všetky druhy športov sa vykonávajú len pre zlepšenie fyzickej kondície. Napríklad takým painballom si zlepšujete aj svoju pohotovosť, orientáciu, rýchle rozhodovanie... Napriek tomu, že tento šport, pre niekoho iba zábavka, nepatria k najrozšírenejším na Slovensku, má už svojich fanúšikov. Paintballové ihriská nerastú ako huby po daždi, no sú rozmiestnené tak, že si každý, nech žije v ktoromkoľvek kúte našej krajiny nájde to ihrisko, ktoré mu bude vyhovovať. Stránky www.paintball.sk patria slovenskému paintballovému zväzu. Nájdete tu vysvetlenie pravidiel a celej hry, ligu, zoznam ihrísk...

Svoje telo si môžete dobre popreťahovať po zimnom spánku aj na horách. Konkrétne akým to už je na vás. Slovensko má mnoho krásnych miest. Ak sa vyberiete do Vysokých Tatier, pozrite si www.tanap.sk/turistika . Nájdete tu stav chodníkov, zoznam horských vodcov, mapy, sezónne uzávery, vrcholy, túry dolinami, výstupy na sedlá, vychádzky, výstroj.... Spravodajstvo o schodnosti chodníkov v tejto časti Slovenska nájdete aj na www.tanap.sk/chodnik.html .

A čo poviete na bicyklovanie? Jazda na tomto dopravnom prostriedku vie tiež dobre zahriať svaly. Články o všetkých komponentoch, z ktorých bicykel pozostáva , ich servise, všetko možné o horskom bicykli, techniky jazdy....a množstvo iných informácií nájdete na http://bicykel.host.sk . V prípade, že sa chystáte na zahraničnú bicyklovú túru pozrite si prekladový slovník, ktorý vám poskytuje dostatok slovíčok z tejto sféry vášho záujmu. Slovíčka sú anglické, nemecké a sú, samozrejme, preložené do slovenčiny. Naviac na týchto stránkach nájdete aj zoznam, netvrdím, že všetkých, ale určite veľkého množstva obchodov po celom Slovensku, ktoré sa špecializujú na predaj bicyklov.

Veľmi sa dá vypotiť aj pri nie moc starom športe – squash. Slovenská squashová asociácia má adresu www.squash.sk a ponúka vám všetky možné výsledky z squashových turnajov, vysvetlí vám pravidlá hry, oboznámi vás s vybavením hráča squashu a nájdete tu aj centrá a kluby, kde si môžete zahrať. Pravdaže takúto ponuku len v modrom a inom športe vám ponúka Slovenský tenisový zväz na adrese www.stz.sk .

Je jar a s ňou prichádzajú aj nové nápady. Preto si určite budete vedieť vybrať spomedzi športov, ktoré tu boli spomenuté a zo športov, ktoré sme nespomenuli. Športu zdar!