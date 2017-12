Zárobok? Vydajte knihu skopírovanú z internetu!

Vo filme Zbaľ prachy a vypadni sa partia mladíkov omylom pokúša predať marihuanu človeku, ktorému ju krátko predtým ukradli. Niečo podobné sa podarilo aj majiteľovi bratislavského obchodu so zvieratami: svojpomocne vydanú publikáciu, ktorej text jednoduch

5. apr 2001 o 23:00 TOMÁŠ BELLA (sme@cdtip.sk)

o skopíroval z internetu, predával až dovtedy, kým si knižku náhodou nekúpila aj jej autorka...

„Leguány sú úžasné,“ rozžiari sa Dana Gargalovičová, keď sa jej spýtame na jej miláčika. „Ak sa vám leguána podarí skrotiť, máte fantastického kamaráta, ktorý pribehne, ak naňho zavoláte menom, ale dostane depresiu, ak naňho nakričíte alebo ho necháte dlho doma samého.“

Dana si svojho leguána Fera, ktorý má dnes viac než meter a pol, kúpila ako mláďa pred štyrmi rokmi, spolu s ním aj knižku s návodom, ako sa oňho starať. „Dnes už viem, že v nej bolo množstvo chýb - autori napríklad radili, že leguány sa majú kŕmiť mäsom, čo im však v skutočnosti skracuje život z dvadsiatich na päť rokov,“ hovorí Dana.

Keďže iná literatúra dostupná nebola, začala ďalšie informácie zháňať cez internet - študovala webové stránky, prihlásila sa do špecializovaných zahraničných diskusných skupín a už po necelom pol roku mohla uvažovať, ako sa so svojimi vlastnými poznatkami podeliť s ostatnými slovenskými chovateľmi.

V decembri 1997 preto začala s budovaním webovej stránky www.iguana.sk. Pôvodne jednoduchý informačný zdroj sa postupne rozrástol do rozsiahlej webovej prezentácie v troch jazykoch - obsahuje množstvo praktických informácií, ale aj pozoruhodný „denník leguána“, diskusnú konferenciu chovateľov týchto zvierat a ďalšie originálne texty. Všetko v profesionálnom spracovaní a k dispozícií samozrejme zadarmo.

Pridrahá kópia

Dana Gargalovičová sa bez váhania priznáva, že je do leguánov fanatička. Tieto zvieratá sa v súčasnosti stávajú hitom a kupuje si ich čoraz viac ľudí a tak ju po čase začalo trápiť, ako zabezpečiť, aby sa k základným informáciám o správnej starostlivosti o zvieratá mohli dostať aj ľudia bez prístupu na internet.

Pred necelým mesiacom napokon vyrobila dvojstránkový leták s najdôležitejšími údajmi a vybrala sa s ním do predajne CityZoo v Bratislave. „Chcela som ich požiadať, či by nemohli leták zdarma dávať ľuďom, ktorí si leguána kúpia,“ vysvetľuje svoju motiváciu. „Ja som za to nechcela vôbec nič - išlo mi predsa len o tie leguány...“

Predavač v populárnom obchodíku na Šancovej ulici ju však rýchlo „schladil“: „Máme niečo lepšie,“ povedal a spod pultu vytiahol amatérsky vytlačenú publikáciu zviazanú hrebeňovou väzbou. Nič netušiaca zákazníčka po otvorení knižky dostala šok: „Začala som čítať svoje vlastné slová a vety a úplne som sa roztriasla - nebola som schopná slova a napokon som zo seba dostala len: Veď to je moje!“. Odpoveď obchodníka bola naopak pokojná: „To je odniekiaľ z internetu,“ povedal. Text bol kópiou niektorých pasáží z jej webovej stránky - rovnaké vety, rovnaká štylizácia, rovnaké preklepy. Cena 20-stranovej knihy vytlačenej zrejme na kopírke - 100 Sk. Akékoľvek údaje o autorovi chýbali.

Druhý šok prišiel o pár dní. Keď svoj zážitok popísala v internetovej diskusii, začali sa jej ozývať ďalší ľudia, ktorí si jej publikáciu kúpili - v Prahe sa napríklad predávala za 259 českých korún. Webové stránky Iguana sú totiž kompletne preložené aj do češtiny a tak ani českí obchodníci nemali s „vydaním“ publikácie veľa starostí - stačilo skopírovať text do vlastného počítača a vytlačiť.

Aby sa Dana uistila, že nejde len o zlý sen, poslala o pár dní do toho istého obchodu v Bratislave priateľa, aby skúsil publikáciu kúpiť. Podarilo sa mu to bez problémov - „nemajú ju síce vyloženú, ale ak prejavíte záujem o kvalitnú knižku o leguánoch, ochotne ju prinesú zo skladu“.

Rodinný podnik

„Ak by moju publikáciu rozdávali zadarmo, nevadilo by mi to. Ak by knihu dávali každému kupujúcemu spolu s leguánom a cenu zvieraťa by si predražili o hodnotu knihy - prosím. Ale predávať jedinú knižku za sto korún a ešte k tomu bez akéhokoľvek uvedenia autora - to je už naozaj priveľa,“ hovorí Dana Gargalovičová. Bez jasných požiadaviek a s cieľom celú vec slušne vysvetliť sa vybrala asi pred dvoma týždňami za majiteľom predajne CityZoo, kde si knihu kúpila. „Bolo to veľmi, veľmi nepríjemné,“ hovorí, „najskôr sa na mňa oborili, že im nemám rozprávať, že spravili niečo zlé. Potom sa celú vec pokúsili zvaliť na syna, ktorý môj text z internetu stiahol. Napokon ma obvinili, že som sama texty ukradla - v skutočnosti by som samozrejme nič také nikdy neurobila a keď som pri vytváraní stránky čerpala aj zo zahraničnej literatúry, vždy som si vopred vyžiadala povolenie autora.“ Rodina Kunzových - pri rozhovore bol majiteľ obchodu Viliam Kunzo, jeho žena aj syn - mala pripravené aj ďalšie argumenty - na knižke vraj vôbec nezarábali (stokorunová brožúra pritom mala 10 listov), navyše pri jej výrobe minuli množstvo papiera a tiež času - „posťažovali sa mi totiž, že moje meno sa odtiaľ ťažko odstraňovalo,“ reprodukuje ich slová Dana.

Zo stretnutia odišla ako porazená, v rukách však mala priveľa jasných dôkazov, čo si zrejme čoskoro uvedomil aj pán Kunzo. O dva dni totiž dostala z adresy začínajúcej „city_zoo@“ e-mail podpísaný jeho synom, v ktorom sa „úprimne ospravedlňuje“ za konanie firmy a ubezpečuje, že išlo len o „informovanie zákazníkov o tejto problematike“, keďže „bez potrebných informácií nie je možné zabezpečiť vhodné podmienky pre týchto zaujímavých živočíchov“.

Nedorozumenia alebo lži...

Minulý týždeň sme sa pokúsili spojiť s majiteľom CityZoo aby sme zistili, ako celý prípad vidí on. Na naše prekvapenie nám však do telefónu povedal, že o nijakej publikácií o leguánoch z internetu nič nevie, hoci sme mu knihu kúpenú v jeho obchode podrobne popísali. Bolo to len štyri dni po tom, ako jeho syn autorke textu odoslal „úprimné ospravedlnenie“. Keď sme však upozornili, že údajne neexistujúcu knihu máme k dispozícií spolu s pokladničným dokladom potvrdzujúcim kúpu v jeho obchode, pán Kunzo so slovami „Aha, vy máte aj bloček“ náhle súhlasil so stretnutím hneď na druhý deň.

V dohodnutom čase sme ho však v obchode opäť nezastihli a jeho manželka nám oznámila, že musel náhle odcestovať „na stredné Slovensko“. O necelé dve hodiny preto iný člen našej redakcie zatelefonoval do predajne CityZoo a na naše prekvapenie dostal Viliama Kunzu bez problémov k telefónu. Majiteľ obchodu poprel, že by sa pred nami zatajoval a vyhlásil, že v čase dohodnutej schôdzky bol vo Viedni, čo môže doložiť pečiatkou v pase.

Požiadali sme preto o odpovede na naše otázky faxom. V odpovedi Viliam Kunzo opätovne potvrdil svoje stanovisko, že „nevie, o aký text sa jedná“. Zároveň však obšírne vysvetľuje, že jeho obchod „ponúka viacero textov“ a keďže „témy o prírode sú pre vydavateľstvá stratové“ a mnohé „publikácie sú nielen neaktuálne, ale aj nepravdivé (...), poskytujeme niektoré informácie tlačenou formou“.

Keďže však naďalej trvá na tom, že nevie, o aký text ide, pripomeňme slová jeho syna, ktoré napísal v e-maile necelý týždeň predtým: „Ešte raz sa Vám úprimne ospravedlňujeme za naše konanie (...). Rozhodli sme sa preto stiahnuť publikáciu z predaja do doby, kým neobdržíme Váš súhlas s podmienkami na predaj Vašej publikácie.“

Nejde mi o peniaze

Dana Gargalovičová môže veľmi ľahko aj iným spôsobom preukázať, že publikácia o leguánoch naozaj existovala - sama ju totiž vlastní, spolu s ňou aj pokladničný blok z firmy CityZoo. Pri kúpe knihy boli prítomní aj ďalší svedkovia a pravdepodobne by nebolo ťažké nájsť aj iných zákazníkov, ktorí si publikáciu už predtým v obchode CityZoo kúpili. Súdiť sa však nechce. „Nejde mi o peniaze - ide mi o princíp - a o slušnosť,“ hovorí. „Asi som naivná, ale chcela by som, aby sa kniha predávala ďalej, aby z nej mali ľudia úžitok - stačí, ak tam bude uvedené moje meno.“

Majiteľ obchodu jej na prvej schôdzke ako odškodnenie za doteraz predané texty ponúkol 100 korún v hotovosti - sumu rovnajúcu sa cene, za ktorú si sama text kúpila. Neskôr predbežne akceptoval jej ponuku, aby priamo na jej webovú stránku, z ktorej získal predávaný text, umiestnil na dva mesiace reklamu na svoj obchod. Za tú by mal zaplatiť 600 korún, ktoré by boli zároveň formou odškodného. K nijakej formálnej dohode či oficiálnemu prísľubu vyplatenia peňazí však zatiaľ nedošlo.

Nie je jasné, či navzájom súvisí predaj tej istej publikácie v rôznych obchodoch u nás a v Česku - isté je len to, že zákon porušuje každý jeden predávajúci, ktorý sa mylne domnieva, že text voľne prístupný na internete nikomu nepatrí a na jeho kopírovanie nie je nutné povolenie autora.

Dana Gargalovičová má však napriek nízkej šanci dovolať sa v konkrétnych prípadoch spravodlivosti oproti všetkým obchodníkom zarábajúcim na jej diele veľkú výhodu - jej ide hlavne o leguánov...