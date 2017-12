Telenor získal majoritu v Autorizačnom centre Slovenska za 176,6 milióna Sk

Bratislava 2.apríla (TASR) - Telenor, s.r.o., Bratislava získal v týchto dňoch 51 % akcií Autorizačného centra Slovenska (ACS), a.s., Bratislava navýšením ...

2. apr 2001 o 20:14 TASR

Bratislava 2.apríla (TASR) - Telenor, s.r.o., Bratislava získal v týchto dňoch 51 % akcií Autorizačného centra Slovenska (ACS), a.s., Bratislava navýšením základného imania spoločnosti o 75,4 milióna Sk. TASR to potvrdila hovorkyňa slovenskej pobočky Telenoru Alžbeta Šimonovičová. Na trojkolovom upisovaní nových akcií ACS, ktoré prebehlo v závere minulého týždňa sa tak nakoniec nezúčastnil žiaden zo súčasných akcionárov ACS. Vstup Telenoru podľa A. Šimonovičovej vytvára pre ACS priestor pre rozvoj nových produktov a služieb, stavia ho do pozície lídra v outsourcingu informačných technológií pre platobné systémy a napomáha pôsobeniu ACS v podmienkach globálneho trhu.

Navýšenie základného imania na celkovú výšku 147,8 milióna Sk ako aj ostatné podmienky vstupu nórskej spoločnosti do ACS schválili viac ako dve tretiny akcionárov ACS na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 26. marca 2001. Telenor upísal celkom 754 nových akcií pri nominálnej hodnote 100 000 Sk a emisnej cene 234 013 Sk na akciu. Celkový objem vloženého nórskeho kapitálu tak dosiahol 176,6 milióna Sk, z čoho viac ako 101 miliónov Sk predstavuje emisné ážio.

Strategické partnerstvo ACS s Telenorom ešte podlieha súhlasu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, ktorý v tejto veci začal správne konanie už 20.februára tohto roka.

ACS zabezpečuje servis pre komerčné banky v oblasti overovania elektronických transakcií, vykonávaných platobnými kartami. Dve tretiny akcií ACS kontrolovali pred vstupom Telenoru Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., Investičná a rozvojová banka (IRB), a.s., a Tatra banka, a.s.

* wil sss