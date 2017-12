Hyeny zo Serengeti majú vlastnú ochranu pred besnotou

Dar es-Salaam 28. marca (TASR) - Hyeny bodkované (Crocuta crocuta) v tanzánijskom národnom parku Serengeti prichádzajú často do kontaktu s vírusom besnoty, ale napriek tomu neochorejú. Tento fenomén skúmal nemecko-tanzánijský tím vedcov.

Biológovia analyzovali krv a sliny živých zvierat a mozgové tkanivo hyen, ktoré zabili levy alebo ktoré zahynuli pri dopravných nehodách. Do úvahy sa brali aj údaje z dlhoročných pozorovaní.

Ako píše časopis Proceedings of the National Academy of Sciences, u viac ako tretiny zvierat sa zistila prítomnosť protilátky proti vírusu besnoty. Znamená to, že tieto hyeny prišli aspoň raz do kontaktu s vírusom.

V 13 percentách vzoriek sa dokázala aj prítomnosť samotného vírusu. Napriek tomu nemalo žiadne zviera symptómy besnoty. Hyeny majú vysoko rozvinutú sociálnu hierarchiu, vedci si preto myslia, že vírusom sa nakazia navzájom, a nie napríklad požieraním zdochlín iných mäsožravcov.

Genetická analýza ukázala, že hyeny bodkované v Serengeti sú nositeľmi "vlastného" kmeňa vírusu besnoty. Tento kmeň sa výrazne odlišuje od vírusov, ktorých nositeľmi sú mungovia v Serengeti alebo hyeny v iných oblastiach Afriky. Preto je nepravdepodobné, že hyeny boli zdrojom epidémie besnoty, ktorá v 90. rokoch zdecimovala stavy divých psov v Serengeti.

Vedci zatiaľ nevedia, prečo sa hyeny bodkované v Serengeti napriek častým kontaktom s vírusom besnoty tešia dobrému zdraviu. Je možné, že vírus sa počas evolúcie premenil na neškodný variant. Virulencia kmeňa zo Serengeti však môže byť ohraničená aj tým, že zvieratá sú v rámci sociálnych kontaktov často vystavené malým dávkam vírusu a tým sa u nich vyvinula silná imunita.