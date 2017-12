Pôvodnú trstinu v Severnej Amerike vytláča votrelec

New Haven 28. marca (TASR) - Už 150 rokov sa v Severnej Amerike nadmerne šíri trstina Phragmites australis. Americká biologička Kristin Saltonstallová z Yale University v New Heavene tvrdí, že za to môže dovlečený variant trstiny.

Trstina sa vyskytuje na všetkých kontinentoch. Ešte pred 150 rokmi bola na severoamerickom pobreží relatívne zriedkavá, ale medzičasom prenikla až na Stredozápad a dokonca do Kanady. Príčiny tejto rýchlej expanzie neboli známe.

Zdá sa, že "víťazné ťaženie" začal variant trstiny, ktorý na východné pobrežie kontinentu dovliekli lode v 19. storočí. Boj proti votrelcovi sťažuje skutočnosť, že vonkajšími znakmi sa takmer neodlišuje od domácich variantov.

Kristin Saltonstallová skúmala dva úseky genómu z chloroplastov trstinových listov, ktoré boli buď čerstvo nazbierané alebo sa najmenej 90 rokov uchovávali v herbároch. Zo získaných sekvencií DNA zostavila rodokmeň typov trstiny.

Predchodcom všetkých moderných typov trstiny je pravdepodobne variant, ktorý dostal označenie M, píše biologička v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Táto pratrstina sa dnes najčastejšie vyskytuje v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Analýza exemplárov z herbárov ukázala, že typ M rástol do roku 1910 iba v niekoľkých lokalitách severovýchodu USA, ale potom sa začal šíriť veľmi rýchlo.

Saltonstallová sa domnieva, že votrelec sa dostal na pobrežie štátov Nového Anglicka na lodiach. Budovanie železníc a ciest jeho šírenie len urýchlilo. Vzhľadom na jeho agresívne šírenie v 20. storočí je pravdepodobné, že expanzia zasiahne aj západné a severné oblasti kontinentu.