Ad: Je technický pokrok demokratický?

Vyberáme z vašich reakcií na článok Je technický pokrok demokratický?.

27. mar 2002 o 22:29

Na základe čoho si autor myslí, že predstava demokratického rozhodovania o odmietnutí určitého vynálezu je nereálna? Predpokladáme, že to vyplýva z jeho predstavy o demokratickom procese ako o niečom, čo musí byť posvätené parlamentom, vyhlásené „zhora“. Ľudia však majú aj iné možnosti ako prejaviť svoj názor. Existuje množstvo vynálezov, technologických noviniek a inovácií, ktoré napriek tomu, že poskytovali vyššiu kvalitu ako ich konkurenti, väčšie možnosti alebo boli jednoducho pokročilejšie, nikdy nedosiahli masovejšie rozšírenie.

Je pravdou, že vynálezy a technologické novinky zásadne ovplyvňujú život spoločnosti. Ako však rozpoznať, že to bude naozaj tak? Veď ľuďom na začiatku 19. storočia by predstava o tom, že by mali hlasovaním zakázať pánom Daimlerovi a Benzovi vyrábať ich benzínovú trojkolku, pripadala dokonale absurdná. V tom čase bol benzín odpadom pri výrobe petroleja, ktorý sa voľne vypúšťal do riek a automobil bol vlastne ekologickým výrobkom, ktorý likvidoval odpad.

LADISLAV KRAVČÍK

Keď Sumeri vynašli koleso, tiež mu spočiatku veľa ľudí nerozumelo, ale dnes je pre nás nevyhnutné. Podobne, keď v Líbyi vynašli peniaze, tiež bola za tým snaha uľahčiť život, a nie ho strpčovať.

Keď si zoberieme dnešný počítač, nie je vinou niektorých užívateľov to, čo počítače sprevádza ako negatívny jav? Ba naopak, môžeme obviniť užívateľov z toho, že nepoužívajú počítače správne. Len si predstavte to množstvo ušetrených lesov a papiera, keby sme dôsledne používali napríklad elektronické knihy! Je to len náš zvyk (alebo zlozvyk), že z pohodlnosti si všetko, čo nám príde elektronickou poštou, radšej ešte vytlačíme v tlačiarni.

Preto neobviňujme veci alebo niektoré javy, ale seba z ľahostajnosti, z nezáujmu či nechápavosti.

PAVOL VALACHOVIČ

Darmo nariekate, že konkrétne formy pokroku menia status quo, na ktorý sme boli zvyknutí. Jednak to nie je pravda, a jednak je to v poriadku.

Prečo to nie je pravda? Príklad s automobilom: len čo sa vyčerpajú zdroje pohonných hmôt, terajšie automobily sa ocitnú na smetisku dejín. Či ich nahradí niečo dokonalejšie, to záleží práve na faktických nositeľoch pokroku (resp. na prírodných zákonoch) a nie na demokratickej mienke väčšiny, ktorá sa nestačí alebo jednoducho nie je schopná prispôsobovať pokroku. Podobne počítače – vyčerpaním zdrojov energie sa skončí nielen ich éra, ale éra našej technickej civilizácie vôbec – ak do tohto prelomového momentu nestihne ktosi schopný tento fatálny problém vyriešiť.

Technický pokrok – aj s niektorými negatívnymi dôsledkami – sa nepresadzuje sám od seba, ale preto, že ho ľudia prijímajú. Tí ľudia, ktorí ho nevedia alebo nie sú schopní prijať, a ak nie sú schopní ani ho zničiť, musia sa mu podriadiť.

FRANTIŠEK CUDZIŠ