Zaostávanie Slovenska sa neznižuje

27. mar 2002 o 22:25 RICHARD HAVROŠ

Vo využívaní moderných technológií je Slovensko medzi trinástimi krajinami kandidujúcimi na vstup do EÚ na 8. až 10. mieste. Počítače, internet či mobilné telefóny sa menej využívajú len v Rumunsku, Bulharsku a v Turecku, približne na rovnakej úrovni sú ešte Maďarsko, Poľsko a Litva. Všetky ostatné krajiny Slovensko predstihujú.

Vyplýva to z októbrového prieskumu Eurobarometer, ktorý v kandidátskych krajinách uskutočnila Európska únia. Ide o prvý prieskum uskutočnený v rámci projektu Únie Eurobarometer, ktorý sa venuje aj krajinám kandidujúcim na členstvo. Jeho výsledky sú tak prvýkrát porovnateľné s hodnotami nameranými v EÚ.

Z hľadiska moderných technológií je najvyspelejšou východoeurópskou krajinou Slovinsko, kde už viac ako polovica obyvateľov pracuje s počítačmi a takmer 40 percent má prístup na internet. V týchto dvoch kritériách priemer Únie prekračuje ešte Cyprus a dosiahla ho už aj Česká republika. V penetrácii počítačov a internetu nás výrazne predstihujú aj Estónsko, Lotyšsko a Malta a mierny náskok má susedné Poľsko. V porovnaní s Poľskom však Slováci rýchlejšie prijali mobilné telefóny. Maďari nás naopak predstihujú počtom mobilných telefónov, no zaostávajú v internete.

Na chvoste tabuľky sú Rumunsko a Bulharsko: Rumuni zďaleka najmenej využívajú internet, Bulhari zasa počítače a mobilné telefóny, hoci vo využívaní internetu sa vyrovnávajú Slovensku.

Slovensko je vo väčšine kritérií približne na úrovni priemeru kandidátskych krajín. Tento ukazovateľ je však deformovaný veľkým počtom obyvateľov zaostalejšieho Rumunska a Turecka: v skutočnosti sme medzi reálnymi kandidátmi na členstvo vo všetkých ukazovateľoch na chvoste tabuľky. Najmenej zaostávame vo využívaní osobných počítačov, rozšírené sú u nás aj televízne prijímače s teletextom. Jediným ukazovateľom, kde je Slovensko naopak dokonca pod priemerom kandidátskych krajín, je počet ľudí, ktorí majú v domácnosti prístup na internet.

Z týchto údajov možno usudzovať, že Slováci často využívajú moderné technológie ako pracovné nástroje, no v porovnaní so susedmi majú oveľa menej často možnosť používať ich aj v domácnosti. V Maďarsku aj na Slovensku má napríklad prístup k osobnému počítaču zhodne 29 percent obyvateľov. Vo vlastnej domácnosti však má počítač 26 percent Maďarov, no len 22 percent Slovákov.

Pri zoradení krajín podľa počtu ľudí, ktorí využívajú aspoň jednu z desiatich moderných technológií, by sa Slovensko v tabuľke 13 krajín umiestnilo na 9. mieste: pred nás by sa s veľkým náskokom dostali Maďarsko i Turecko, naopak za nás, Lotyšsko.