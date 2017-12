Špinavé tajomstvo technologickej revolúcie

Od roku 1994 platí medzinárodná dohoda, podľa ktorej je zakázaný vývoz nebezpečného odpadu z vyspelých do rozvojových krajín. Parlamenty troch štátov sveta, ktoré Bazilejský dohovor podpísali, ju však odmietli ratifikovať: sú to Haiti, Afganistan a Spojen

é štáty americké.

Najvyspelejšia ekonomika sveta si ani zďaleka nerobí s elektronickým odpadom také starosti, ako západoeurópske krajiny: približne 50 až 80 percent takéhoto odpadu zo západnej časti USA sa jednoducho naloží na lode a vyvezie sa do ázijských krajín, najčastejšie do Číny alebo Indie. Uvádza sa to v správe amerických ekologických organizácií Basel Action Network a Silicon Valley Toxics, ktorá bola zverejnená koncom februára.

V rozvojových krajinách sú zákony na ochranu životného prostredia oveľa benevolentnejšie k uskladňovaniu odpadu, zároveň je tu aj lacnejšia pracovná sila, čo umožňuje recykláciu časti použitých výrobkov.

Pri čínskom meste Guiyu (na snímke Reuters) približne stotisíc robotníkov s pomocou primitívnych nástrojov a bez potrebných ochranných pomôcok rozoberá staré počítače a doluje z nich použiteľný materiál: olovo, kúsky cínu či meď. Podstatná časť elektronického odpadu však nie je ani takto spracovaná a putuje priamo na skládky postavené v blízkosti ryžových polí či pozdĺž vodných tokov a nebezpečné chemikálie z nich postupne prenikajú do okolia.