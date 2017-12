Úspešný štart čínskej rakety

27. mar 2002 o 22:30

FOTO – REUTERS

Čína v pondelok vypustila na obežnú dráhu nepilotovanú kozmickú loď Šenčou III. Je to pre túto najľudnatejšiu krajinu sveta obrovský úspech, ktorý oficiálna komunistická propaganda okamžite využila. Let Šenčou III je jedným z krokov, ktoré by mali v roku 2005, ako oznámil štátny denník People‘s Daily, viesť k ceste prvého Číňana do vesmíru a neskôr aj na Mesiac.

Na palube predchádzajúcej misie Šenčou II, ktorá odštartovala v januári 2001, boli „astronauti“ opica, pes, králik a slimák. V pondelok sa štartu rakety prizeral aj čínsky prezitent Jang Ce Min, ktorý vyhlásil, že úspešný štart Šenčou III je demonštráciou úspechov socialistickej vedy.

Kozmická loď, ktorá odštartovala z kozmodrómu v severozápadnej provincii Gansu, by podľa agentúry Xinhua mala na obežnej dráhe ostať niekoľko dní. Štart Šenčou III je v poradí 24. úspešnou čínskou vesmírnou misiou od roku 1996, keď sa raketa s príznačným názvom Dlhý pochod tesne po štarte zrútila v provincii Sečuan, pričom usmrtila šesť ľudí. Čína by chcela byť treťou krajinou sveta (po Rusku a USA), ktorá do vesmíru vyslala človeka. (5D)