Vedci vytvorili v laboratóriu mäso, ale boja sa ho ochutnať

Vedcom, ktorí sa zaoberajú vývojom potravy vhodnej pre použitie v kozme, sa podarilo v laboratórnych podmienkach vypestovať z plátka ryby väčší kus.

27. mar 2002 o 22:30

Podľa denníka New Scientist výskumníci z Touro College v New Yorku odrezali z tela ryby kúsok mäsa a dali ho do výživného roztoku z krvi nenarodeného teľaťa. Po týždni odrezok ryby vyrástol o 14 percent. Vedci ho umyli, marinovali a upiekli, ale zatiaľ sa ho neodvážili ochutnať.

Teraz dúfajú, že budú časom schopní produkovať mäso v priemyselnom meradle zo svalových buniek zvierat. Keby sa im to podarilo, znamenalo by to výrazné obmedzenie chovu zvierat a ich porážky, pričom by sa uspokojil dopyt po mäse.

Vedúci výskumného tímu Morris Benjaminson povedal, že cieľom je nájsť spôsob, ako zabezpečiť kozmonautom čerstvé mäso bez toho, aby museli v kozmickej lodi zabíjať zvieratá. Kŕmenie zvierat na dlhej ceste vesmírom pôsobí veľa problémov, rovnako ako ich zabíjanie.

Umelou produkciou mäsa sa chválil už vlani v septembri Wiete Westerhof z amsterdamskej univerzity. Tvrdil, že vo svojom laboratóriu vyprodukoval mäso bez toho, aby musel zabiť zviera. (čtk)