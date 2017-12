Ako ich prijímame

27. mar 2002 o 22:30

Vo Vietname použili USA najznámejší defoliant Agent Orange. Pralesy zbavil lístia a vážne zasiahol dokonca nenarodené deti. FOTO - ARCHÍV

Spôsob, akým sa dioxíny dostávajú do nášho tela, úzko súvisí s ich základnými vlastnosťami. Jednak sa vzhľadom na svoju štruktúru v prostredí ťažko rozkladajú. Na druhej strane sú nerozpustné vo vode, ale zato v tukoch. Znamená to, že akonáhle nájdu živý organizmus s tukovou vrstvou, prejdú do neho. Výsledkom je ich tritisíc– až stotisícnásobne väčšia koncentrácia v rybách ako v okolitej vode. Hlavným zdrojom dioxínov pre nás je naša strava (95 percent). Z toho dve tretiny prijímame v mäsových výrobkoch a rybách, zvyšok tvoria prevažne tučné mliečne produkty. Naopak, zelenina a ovocie pre svoj nízky až nulový obsah tuku ich obsahujú len v zanedbateľnom množstve. Podobne aj dýchaním a prechodom z ovzdušia cez pokožku sa nimi „obohacujeme“ len asi z jedného až piatich percent.