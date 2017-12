Z kmeňových buniek ľudského embrya vznikli cievy

Washington 27. marca (TASR) - Americkým vedcom sa prvýkrát podarilo vypestovať nové primitívne cievy z kmeňových buniek ľudského embrya.

27. mar 2002 o 15:09 © TASR 2002

Touto technikou raz bude možné produkovať cievy mimo tela a pomáhať tak pacientom, ktorých vencové cievy a iné žily sú buď upchaté tukovými usadeninami, alebo ich poškodil vysoký krvný tlak, uvádza najnovšie číslo časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Skupina výskumníkov pod vedením Roberta Langera z Massachusettského inštitútu technológií (MIT) v Cambridge založila kultúry z embryonálnych buniek, ktoré nechali prejsť cez štádium endotelových buniek do fázy vzniku primitívnych cievnych štruktúr. Endotelové bunky vystielajú vnútorné steny žíl, tepien a lymfatických ciev.

Tieto endotelové bunky potom injikovali pokusným zvieratám. Bunky sa po dvoch týždňoch skutočne zmenili na malé cievy - kapiláry, cez ktoré prúdila krv. Vedci financovali pokus zo súkromných prostriedkov, aby neporušili americké zákony.