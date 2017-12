Novinky Orange pre zákazníkov paušálnych služieb a kariet Prima

Orange v súvislosti so svojím vstupom na slovenský trh priniesol pre bývalých zákazníkov Globtelu niekoľko noviniek. Nejde pritom o kozmetické úpravy dovtedajších služieb, ale v niektorých prípadoch o naozaj zaujímavé novinky.

Nový užívateľský program Paušál 60

Nový užívateľský program Paušál 60 nahradí užívateľský program s 50 predplatenými minútami, pričom za rovnaký mesačný poplatok 399 Sk bude obsahovať o 10 predplatených minút viac. Orange prináša aj ďalšiu novinku: na rozdiel od Globtelu paušálne služby pomenoval tak ako to už niekoľko rokov robí EuroTel (aj keď pomenovanie Paušál príliš originálne nie je :-))

Nový užívateľský program Flexi

Orange prináša užívateľský program s najnižším mesačným poplatkom na Slovensku. Program Flexi za mesačný poplatok 123 Sk s DPH obsahuje 600 predplatených sekúnd. Tie môže zákazník využiť na hovory alebo odosielanie SMS správ, pričom obidva spôsoby čerpania je možné ľubovoľne kombinovať. Na rozdiel od iných programov teda nebudú SMS správy účtované navyše, ale odčerpávané z predplatených sekúnd. Hovory sú účtované po sekundách (0,167 Sk/s) a cena SMS správy má hodnotu 12 sekúnd (2 Sk).

Po vyčerpaní predplatených sekúnd sú účtované jednotné ceny hovorov do všetkých sietí na Slovensku bez ohľadu na to, či zákazník volá v silnej, alebo slabej prevádzke a bez ohľadu na sieť v SR, do ktorej užívateľ volá. Po vyčerpaní paušálu sa zákazníkovi účtuje cena za hovory podľa množstva pretelefonovaných minút nad paušál, pričom platí, že čím viac zákazník volá, tým je cena za minútu (sekundu) hovoru do ktorejkoľvek siete na Slovensku po vyčerpaní paušálu nižšia. Na program Flexi sa, podobne ako na všetky užívateľské programy Orange, vzťahuje sekundová tarifikácia od prvej sekundy hovoru.

Ceny za minútu hovoru po vyčerpaní predplatených sekúnd:

od 1. sekundy po 10. minútu 9 Sk / min (0,150 Sk/s) od 10. minúty a 1. sekundy po 30. minútu 8 Sk / min (0,133 Sk/s) od 30. minúty a 1. sekundy 7 Sk / min (0,117 Sk/s)

(ceny sú uvedené bez DPH)

Cena odoslanej SMS správy do všetkých sietí je jednotná a predstavuje 2 Sk bez DPH. Výber odkazov z Hlasovej odkazovej služby sa spoplatňuje cenou 5 Sk/min bez DPH, pričom poplatok je vždy účtovaný nad rámec predplatených minút. Program Flexi ponúka Orange samostatne, alebo ako balík s mobilným telefónom Alcatel OT311 v cene 4 699 Sk s DPH.

Poplatok za aktiváciu programu Flexi predstavuje 9 Sk s DPH.

Oddychové hovory

Majitelia užívateľských programov Paušál 60 a vyšších môžu od 27. marca v sieti Orange telefonovať zadarmo v čase od 20:00 do 6:00 hod. po vyčerpaní predplatených minút okrem víkendov a sviatkov aj každý pracovný deň. Počet voľných minút navyše vzrastie až

na 1,5-násobok počtu predplatených minút. Oddychové hovory môžu zákazníci Orange Slovensko využívať až 98 hodín týždenne.

U programu Paušál 60 tak zákazník získava navyše 90 voľných minút na Oddychové hovory, u programu Paušál 120 je to 180 voľných minút a u užívateľského programu Paušál 250 má zákazník k dispozícii 375 voľných minút po vyčerpaní paušálu. U programov Paušál 500 a Paušál 1 000 je počet voľných minút na Oddychové hovory po vyčerpaní paušálu neobmedzený.

Bezplatný výber odkazov z Hlasovej odkazovej služby

Orange Slovensko začala na rozdiel od EuroTelu od 27. marca ponúkať bezplatný výber odkazov z Hlasovej odkazovej služby z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku s pokrytím signálu Orange, a to pre všetky užívateľské programy, okrem programu Flexi a služby Prima. Tieto hovory nebudú odpočítavané z predplatených minút. Bezplatne budú môcť odteraz zákazníci využívať aj služby Budenie telefónom a Mobilný diár.

Služba Vaše SMS s lepšou cenou odoslaných správ

Zákazníci Orange Slovensko s užívateľským programom Paušál 60 a vyšším môžu od 27. marca 2002 posielať SMS správy

na zákaznícke čísla Orange Slovensko ako aj iných mobilných sietí výhodnejšie ako doteraz. V čase od 6.00 do 9.00 a od 14.00 do 17.00 sedem dní v týždni zaplatia za každú odoslanú SMS správu len 1,50 Sk bez DPH (1,85 Sk s DPH) do ktorejkoľvek mobilnej siete.

Táto zvýhodnená cena neplatí pri správach odoslaných na skrátené čísla služieb Orange (napr. Orange info 350, Kontrola spotreby 360 a pod.) a pre užívateľský program Flexi a službu Prima.

Nová služba Prima Variant: voľba užívateľského profilu

Vďaka novej službe Prima variant si zákazník bude môcť zvoliť a predplatiť svoj vlastný užívateľský profil, vďaka ktorému môže vo vybranom čase telefonovať výhodnejšie, či posielať SMS správy za polovičnú cenu 1,50 Sk.

Zákazník si prostredníctvom Prima menu zavolaním na číslo 444 aktivuje jeden z ponúkaných profilov služby Prima variant, pričom štandardná doba platnosti profilu je 30 dní. Ak si užívatelia aktivujú jeden z profilov do 31. mája 2002, môžu ho využívať za jeden aktivačný poplatok až do 30. júna 2002. Užívateľský profil komplet si do 31. mája 2002 môžu aktivovať všetci užívatelia predplatenej služby Prima za symbolickú korunu. Za jeden symbolický aktivačný poplatok vo výške 1 Sk tak budú môcť za polovičnú cenu telefonovať počas víkendov, sviatkov a nocí a posielať SMS správy tiež za polovičnú cenu až do 30. júna 2002.

Užívatelia si môžu zvoliť jeden z nasledujúcich užívateľských profilov:

a) noc a víkend

Za aktivačný poplatok 69 Sk s DPH môže zákazník v priebehu jedného mesiaca telefonovať v čase od 20:00 do 6:00 ako aj cez víkendy a sviatky v rámci siete spoločnosti Orange Slovensko za polovičnú cenu

1,50 Sk / min. (0,025 Sk / sek). Uvedená cena sa nevzťahuje na hovory v roamingu.

b) SMS

Ak si zákazník aktivuje profil SMS, za mesačný poplatok 69 Sk s DPH môže posielať SMS správy za polovičnú cenu 1,50 Sk 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

c) komplet

Predstavuje kombináciu profilov noc a víkend a SMS za zvýhodnený aktivačný poplatok 119 Sk s DPH. Vďaka profilu komplet môže zákazník telefonovať v čase od 20:00 do 6:00 ako aj cez víkendy a sviatky v rámci siete spoločnosti Orange Slovensko za cenu 1,50 Sk / minúta (0,025 Sk / s) a sedem dní v týždni posielať SMS správy za cenu 1,50 Sk.

Nová služba – Teleinkaso

Služba Teleinkaso umožňuje pohodlný spôsob platby za služby spoločnosti Orange. Teleinkaso predstavuje doplnok k službe Orange teleplatba a umožňuje automatickú úhradu faktúry za služby spoločnosti Orange v posledný deň splatnosti faktúry.

Nové internetové adresy

Zmenou názvu, samozrejme, už aktuálne informácie nenájdete na stránke www.globtel.sk, ale na novej adrese www.orange.sk. Orange prevzal aj obsah portálu www.globtelnet.sk, ktorý odteraz nájdete na novej adrese www.orangeportal.sk.