Zabudnite na Globtel - je tu Orange

Najväčší mobilný operátor na Slovensku od 27. marca 2002 pôsobí pod novou značkou Orange. Obchodné meno spoločnosti sa týmto dňom mení na Orange Slovensko, a.s.

27. mar 2002 o 8:45

V súvislosti s uvedením značky prináša Orange Slovensko nové produkty a služby, ktoré poskytnú zákazníkovi väčšiu hodnotu, viac možností a viac služieb.

„Chceme našim zákazníkom prinášať prvotriedne služby a členstvo v skutočne globálnej komunikačnej skupine nám na to poskytuje najlepšie predpoklady. Orange je značka, ktorá sa spája s kreativitou, inovatívnosťou a špičkovou kvalitou služieb. Orange prináša svojmu zákazníkovi na Slovensku väčšiu hodnotu, viac možností aj viac služieb, a to nielen pri uvedení značky, ale aj v budúcnosti,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko Pavol Lančarič.

“Uvedenie značky Orange na Slovensku je ďalším míľnikom na ceste k budovaniu globálnej komunikačnej skupiny číslo jeden na svete. Našim cieľom je, aby značka Orange bola do roku 2005 dostupná 1,5 miliarde ľudí. Z toho dôvodu, ako aj z hľadiska prítomnosti značky Orange v tomto regióne má pre nás Slovensko obzvlášť strategický význam,” dodáva výkonná viceprezidentka Orange pre región južnej a strednej Európy a Ameriky Brigitte Bourgoin.

V súvislosti s uvedením novej značky pripravila spoločnosť Orange Slovensko viacero noviniek pre svojich zákazníkov.