SBS zváži podanie námietky i význam uchádzania sa o projekt štátnej pokladnice

26. mar 2002 o 19:56 © TASR 2002

Bratislava 26. marca (TASR) - Siemens Business Services (SBS), s. r. o., Bratislava po doručení oficiálneho vyjadrenia Ministerstva financií (MF) SR o vylúčení jeho ponuky z tendra na dodávku infosystému štátnej pokladnice SR poskytol dnes k nemu vyhlásenie.

Vo vyhlásení sa konštatuje: "Po takmer ôsmich mesiacoch práce s ponukami a troch hodnoteniach nová komisia zrazu zistila viaceré skutočnosti, na základe ktorých naša ponuka nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania a nerešpektuje zmluvné a obchodné podmienky, stanovené v súťažných podkladoch." Konkrétne body, ktorými toto rozhodnutie MF SR odôvodňuje, sú podľa názoru SBS nepodložené alebo čisto formálneho charakteru: napríklad sa vytýka, že text navrhovanej zmluvy neobsahuje určitú slovnú kombináciu, hoci kontext je vyhovujúci.

Vzhľadom na zložitosť situácie si jej analýza v spoločnosti SBS vyžiada ešte nejaký čas. "Už doterajšie skúmanie stanoviska MF SR nám poskytlo dostatok dôvodov na prípadné podanie námietky," podotýka SBS. "Budeme sa však ešte rozhodovať," uvádza sa ďalej, "či budeme ďalej vystupovať za naše nespochybniteľné práva alebo usúdime, že nemá význam uchádzať sa o projekt u zákazníka, ktorý je zaujatý voči našej ponuke z príčin, ktoré sme už dávno prezentovali orgánom činným v trestnom konaní. Taktiež zvážime, či sa budeme naďalej uchádzať o projekt u zákazníka, ktorý nechce vidieť zjavné odborné a komerčné prednosti našej ponuky, opierajúcej sa o úspešnú referenciu v členskej krajine Európskej únie," píše sa na záver vyhlásenia.

SBS môže proti svojmu vylúčeniu podať do 10 dní od doručenia oznámenia o vylúčení námietku na ÚVO. Prípadnú námietku SBS vyhodnotí ÚVO do 10 dní od dátumu uvedenia do evidencie.

Personálne nová výberová komisia na vyhodnotenie ponúk vylúčila SBS z rokovacieho konania a potvrdila splnenie náležitostí v ponuke Hewlett Packard (HP) GmbH. Pôvodná komisia určila za víťaza tendra tri razy HP, proti čomu sa SBS zakaždým odvolal. Obstarávateľ zverejní výsledok rokovacieho konania so zverejnením pre obstaranie programového vybavenia pre štátnu pokladnicu až po ukončení lehoty viazanosti, teda 30. apríla 2002. K podpisu zmluvy o Komplexnej dodávke služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR môže dôjsť najskôr 5 dní pred ukončením lehoty viazanosti.