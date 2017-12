Nórsky Telenor vlani zo ziskom pred zdanením v prepočte 56 miliárd Sk

25. mar 2002 o 19:49 © TASR 2002

Bratislava 25. marca (TASR) - Nórsky poskytovateľ telekomunikačných a dátových služieb Telenor AS dosiahol v minulom roku zisk pred zdanením v prepočte 56,032 miliardy Sk, čo je 515-% nárast oproti roku 2000. Ide o najlepší hospodársky výsledok v celej histórii spoločnosti. TASR o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Nextra, s. r. o., Bratislava Jana Drobová.

Minuloročné investície firmy predstavovali 102,272 miliardy Sk. Z toho 17,408 miliardy Sk investoval Telenor do nákupu malajzijskej mobilnej spoločnosti Digi.Com. V tomto roku sa stal Telenor 100-% vlastníkom maďarského mobilného operátora Pannon GSM, keď vo februári kúpil jeho zostávajúci balík akcií.

Telenor AS má svoje sídlo v nórskom Osle. Je medzinárodným poskytovateľom telekomunikačných služieb, dátových a mediálnych komunikácií. Svoje služby dáva k dispozícii v 29 krajinách sveta a zamestnáva 20 200 ľudí. Nextra je obchodnou značkou spoločnosti Telenor AS pre internetové služby, určené najmä podnikateľskému sektoru. Nextra, s. r. o., Bratislava je dcérskou spoločnosťou Telenor AS.