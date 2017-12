Americká armáda sa obáva počítačových útokov

29. mar 2001 o 21:44 TASR

Washington 29. marca (TASR) - Hlavný veliteľ kozmického letectva USA generál Raplph E. Eberhart sa obáva rastúcej schopnosti Číny viesť počítačovú vojnu voči amerických vojenským počítačových sieťam.

Ako informuje dnešné vydanie denníka Washington Times, podľa Eberharta pracuje Severná Kórea, Irán, Irak a ďalšie krajiny na vybavení pre počítačové útoky, ktoré ohrozujú rastúcu dôveru americkej armády k informačným systémom.

"Vidíme to v ich doktríne, no nevieme, či majú naozaj v pláne to použiť, kedy a ako by to použili a čo by predstavovalo spúšťací mechanizmus," vyjadril sa Eberhart na stretnutí s novinármi na margo Číny. Armádu USA podľa neho znepokojuje, keď vidí technické vybavenie ČĽR.

Na príklade používania satelitov pre komunikáciu generál vysvetlil, že americká armáda sa už natoľko spolieha na svoje počítačové systémy, svoje informácie, ktoré používa aj pri výcviku a školení či zapájaní sa v rôznych operáciách, že možnosti týchto krajín začala brať vážne.