Nemeckí odborníci šestnásť rokov skúmali vplyv atómiek na vznik leukémie

Bratislava 22. marca (TASR) - Výskyt rakoviny u detí z miest a obcí v blízkosti nemeckých atómových elektrární je rovnaký ako výskyt rakoviny u detí, ...

22. mar 2002 o 16:23 © TASR 2002

Bratislava 22. marca (TASR) - Výskyt rakoviny u detí z miest a obcí v blízkosti nemeckých atómových elektrární je rovnaký ako výskyt rakoviny u detí, ktoré bývajú v iných oblastiach krajiny. Týmto tvrdením nemeckí odborníci dokumentovali bezpečnosť ich atómových elektrární. Urobili tak na základe výsledkov vedeckého výskumu chorobnosti detí v okolí všetkých atómových zariadení na území Nemecka z rokov 1980 až 1995.

S výsledkami výskumu dnes v Bratislave oboznámil novinárov Alfred Korblein z Mníchova. Ako spresnil, vedci skúmali vplyv nízkych dávok žiarenia na vznik leukémie u detí, ktoré žijú v blízkosti 15 aktívnych atómových elektrární a piatich objektov, ktoré doteraz neboli vôbec v prevádzke. Podľa Korbleinovho tvrdenia podobnú vedeckú štúdiu o vplyve atómových elektrární na zdravie detí doteraz nikde na svete ešte neurobili.

Nemeckí odborníci počas výskumu dospeli k hodnotám, ktoré v podstate aj očakávali. Za 16 rokov sledovania zdravia obyvateľov v troch zónach okolo atómových elektrární (v okruhu do 5 km od atómky, do 10 km a do 15 km od zdroja radiácie) predpokladali 36 prípadov ochorenia, no našli päťdesiattri ochorení na leukémiu, ktorú vedci označujú za druh rakoviny zo žiarenia.

Na tomto fakte sa podieľali najmä malé deti, ktoré bývali v zóne do 5 kilometrov od atómového zariadenia. Táto zóna je podľa Korbleina z hľadiska výskytu leukémie najrizikovejšia a malé deti sú aj na nízke dávky žiarenia najcitlivejšie.

Stretnutie s Korbleinom, ktorý v minulých dňoch o svojich najnovších poznatkoch prednášal aj v Kultúrnom centre v Bratislave - Karlovej Vsi, pripravila iniciatíva Energia 2000, združujúca všetky mimovládne organizácie zaoberajúce sa ekológiou energetiky a Petičný výbor občanov proti výstavbe Cyklotrónového centra v Bratislave - Karlovej Vsi.