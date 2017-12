Posledný držiteľ licencie na bezdrôtovú sieť 26 GHz spustil prevádzku

Spoločnosť Broadnet Czech včera oficiálne vstúpila na český trh a predstavila bezdrôtové pripojenie k internetu v pásme 26 GHz. Do piatich rokov by chcela na českom trhu získať až 10.000 zákazníkov.

30. mar 2001 o 17:29 (ČTK)

PRAHA - Služby zatiaľ ponúka iba v Prahe, Brne, Ostrave a Plzni. V každom z miest pokrýva približne 60 percent malých a stredných firiem. Na včerajšej tlačovej konferencii to uviedol generálny riaditeľ českej pobočky Broadnetu Ivan Nedvídek.

Broadnet je posledným z trojice držiteľov licencií FWA (Fixed Wireless Access) v pásme 26 GHz, ktorý spustil komerčnú prevádzku. Jeho technologickým partnerom sa v ČR stala spoločnosť Lucent Technologies a Vegacom. Bezdrôtový internet v pásme 26 GHz už ponúka Nextra a GiTy/StarOne. Licencie k prevádzkovaniu siete spoločnosti obdržali v minulom roku. Jednou z podmienok udelenia licencie bolo i spustenie komerčnej prevádzky do konca marca.

Spoločnosť Broadnet Czech vznikla v roku 1998. Majoritu vo firme drží Broadnet Holding, ktorý vlastní 70 percent akcií. Desať percent ovláda a.s. Telekomunikační montáže Praha (TMP) a 20 percent patrí spoločnosti InWay.