Car Kit Professional Voice II od Siemensu

Spoločnosť Siemens nepredstavovala na výstave CeBIT v Hannoveri len mobilné telefóny. Verejnosť sa mala možnosť zoznámiť sa aj so súpravou Car Kit Professional Voice II, ktorá je určená vodičom. Cieľom bolo ponúknuť práve motoristickej verejnosti vyššiu b

30. mar 2001 o 12:24 spracovala (msp)

ezpečnosť pri telefonovaní v aute. Do akej miery sa im to podarilo sa musíte presvedčiť sami, no nie je na škodu, povedať si o tomto novom produkte aj niečo viac.

Celá handsfree súprava ( to znamená, že umožní vodičom plne sa koncentrovať na jazdu tým, že pri telefonovaní nemusia zastaviť svoje auto, ale môžu mať ruky položené na volante a komunikovať, je to umožnené vysoko efektívnym rozpoznávaním hlasu) sa ovláda hlasom a prináša možnosť rozpoznania textu, dokáže prečítať a zreprodukovať meno volajúceho a odosielateľa SMS správ. Pamäť telefónneho zoznamu má kapacitu 150 záznamov. Okrem iných vlastností má automatickú reguláciu hlasitosti, ktorá zabezpečí optimálny zvukový výkon v neustále sa meniacom zvukovom prostredí automobilu.

Medzi ďalšie novinky patrí hlasový záznamník, ktorý umožňuje zaznamenať až 8 minút hovoru.

Hlasom ovládané užívateľské rozhranie umožní aktivovať súpravu len pomocou hlasových príkazov. Podobne jednoducho je pomocou hlasových príkazov možné ovládať aj jednotlivé funkcie. Napríklad vyslovením slova ,,phonebook“ ( užívateľ bude musieť zatiaľ zadávať príkazy len v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku) sa používateľ dostane priamo do telefónneho zoznamu. Zaujímavou možnosťou je aj vyhľadávanie záznamu v telefónnom zozname podľa kľúčového slova. Stačí povedať len jedno slovo z uloženého záznamu (napríklad iba meno priezvisko alebo slovo, pod ktorým máte uložené dané číslo) a zobrazia sa všetky záznamy obsahujúce toto slovo. Car Kit Professional Voice II umožňuje dokonca hlasovo ovládať služby ako je telebanking.



Podľa spoločnosti Siemens Car Kit Professional Voice II ponúka integrovaný Full-Duplex, potlačenie echo efektu a šumu, čím zabezpečuje lepšiu kvalitu zvuku. Súprava by mala automaticky upraviť zvukové charakteristiky reproduktorov v závislosti od vonkajšieho šumu a hluku motora. Naďalej však ostáva aj možnosť manuálneho nastavenia hlasitosti a to pomocou hlasových príkazov alebo ručne na držiaku telefónu. Telefónne čísla, čísla PIN a záznamy môžu byť takisto zadávané len prostredníctvom hlasových príkazov. V prípade prichádzajúceho hovoru sa automaticky zníži hlasitosť rádia.

Aktivuje sa jednoducho, vložením mobilného telefónu do držiaka, ktorý je zároveň aj nabíjačkou. Po prepojení s laptopom umožní aj dátovú a faxovú komunikáciu. Súprava bude ponúkaná ako doplnkové príslušenstvo k mobilnému telefónu Siemens SL45. Nové modely prichádzajúce na trh budú s touto súpravou tiež kompatibilné. Cena sa bude pohybovať okolo 350 EUR.

Základné balenie obsahuje:

Držiak s PTT (Push To Talk) tlačidlom a tlačidlami ovládania hlasitosti,

Samotný prístroj,

Reproduktor,

Externý aktívny mikrofón a

Komunikačné káble.

Voliteľné príslušenstvo:

Externé PTT

Handset s funkciou PTT

Kábel na pripojenie VDA adaptéra

Sada s dátovým káblom a príslušným softvérom

Kábel na pripojenie telefónu