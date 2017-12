Strieborný medailista z olympiády v informatike si musel notebook požičať

Banská Bystrica 29. marca (TASR) - Aj keď o olympionikoch sa zvykne hovoriť najmä v súvislosti so športom, striebornou medailou z olympiády sa môže pochváliť i študent štvrtého ročníka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Ján Oravec.

30. mar 2001 o 0:44 TASR

Fotky: Jozef Urník - TASR

Tento pekný úspech dosiahol mladík, ktorý v pondelok 2. apríla oslávi 18. narodeniny, na Medzinárodnej olympiáde v informatike v čínskom hlavnom meste Pekingu. Od zlatej ho pritom delilo len 23 zo 700 možných bodov.

"Úspech na tejto svetovej olympiáde, ktorá sa uskutočnila koncom septembra minulého roku, bol zatiaľ mojím najväčším. Predbehol ma rovesník z Ruska," uviedol dnes pre TASR. Vlaňajšok priniesol J. Oravcovi aj ďalší úspech, keď na Stredoeurópskej olympiáde v Rumunsku skončil druhý. Do zbierky by však rád získal aj zlatú medailu zo svetovej olympiády, ktorá sa bude tento rok konať vo Fínsku. "Snažím sa pripraviť čo najlepšie," konštatoval.

Ľahké to však nebude. Okrem toho, že ho čakajú maturitné skúšky, pričom najväčšie problémy mu robí slovenčina a literatúra, mladému talentu chýbajú aj finančné prostriedky nielen na kúpu kvalitnejšieho počítača, ale i na notebook. A ten je na medzinárodnej olympiáde podmienkou. "V Číne som mal prenosný počítač požičaný. Kvalitou však nebol najlepší," spresnil J. Oravec.



Za počítač si sadol po prvýkrát ako päťročný, a to na pracovisku svojho otca, ktorý je stredoškolským učiteľom fyziky. Prvým počítačom sa mohol pochváliť v tretej triede na základnej škole. Pravidelne sa zúčastňuje nielen na súťažiach v programovaní, ale aj v matematike a fyzike. Počítač ho však zaujíma najviac a denne pri ňom presedí sedem až osem hodín. "Na iné mi nezostáva čas, teda ani na dievčatá," dodal. Po skončení vysokej školy by rád pracoval v zahraničí, najradšej v Spojených štátoch amerických.