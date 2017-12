Technologické hračky z CeBITu

Nová ekonomika už dávno nie je, čo bývala, a tak aj technologické výstavy čiastočne prišli o atmosféru bezhraničného technooptimizmu a nadšenia pre všetky novinky. Dominantnými témami nemeckého CeBITu, ktorý sa skončil včera v Hannoveri, bola bezpečnosť .

20. mar 2002 o 22:31

Nová ekonomika už dávno nie je, čo bývala, a tak aj technologické výstavy čiastočne prišli o atmosféru bezhraničného technooptimizmu a nadšenia pre všetky novinky. Dominantnými témami nemeckého CeBITu, ktorý sa skončil včera v Hannoveri, bola bezpečnosť a služby, ktoré by mali umožniť efektívnejšie využitie existujúcich počítačových a mobilných sietí. Napriek tomu sa na veľtrhu našlo aj dosť netradičných zariadení, niektoré z nich s ambíciou dobyť masové trhy a zmeniť tvár výpočtovej techniky, iné určené v lepšom prípade pre úzky okruh špecialistov, v horšom na zoznam tisícok výrobkov, ktoré zostali vo fáze prototypu.

Do prvej kategórie by napríklad Microsoft rád zaradil dlhoohlasovaný produkt Mira. Prenosná obrazovka ovládaná dotykom displeja vďaka bezdrôtovej miestnej sieti umožňuje surfovanie po internete z ktoréhokoľvek miesta domu. Na trh by sa mala dostať pred Vianocami, najlacnejšia verzia zariadenia bude stáť 24-tisíc korún.

Firma Hitachi zasa predviedla prototyp mobilného zariadenia pripomínajúceho prekrojený grapefruit, ktoré umožňuje pripojenie na internet a prehrávanie hudby. Zariadenie však nemá klávesnicu: ovláda sa tak, že ho užívateľ rôzne nakláňa a trasie ním.

Ľudia intenzívne využívajúci notebooky sa určite potešia nápadu taiwanskej firmy PaceBlade. Jej prenosný počítač PaceBook má dotykovú obrazovku a odnímateľnú klávesnicu, čo by malo konečne aj na notebookoch umožniť pohodlné písanie s prirodzenou polohou rúk. Výrobok sa už predáva za približne 120-tisíc korún a jednou z hlavných výhod je podľa výrobcu aj skutočnosť, že ak si naň vylejete kávu, treba vymeniť len klávesnicu – nie celý počítač.

Iné firmy predstavili priamo vodovzdorné klávesnice k počítačom a malým mobilným zariadeniam – Logitech napríklad ponúka klávesnicu k Palmu vyrobenú z tkaniny.

Vážnejší problém práce s počítačom sa snaží vyriešiť soulská firma Internet Security. Zákazníkom ponúka „kyber-kľúč“ k ich počítaču v podobe malej svetlomodrej plastovej ryby, ktorý umožňuje čítať šifrovanú elektronickú poštu, ale najmä kontrolovať použitie počítača podobne, ako kľúčom od zapaľovania kontrolujete svoje auto.

Stranu pripravil RICHARD HAVROŠ s použitím textov a fotografií agentúr Reuters, ČTK a AP