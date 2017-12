IT asociácia Slovenska sa intenzívnejšie zapojí do informatizácie spoločnosti

Bratislava 20.marca (TASR) - Zámer intenzívnejšie sa zapojiť do informatizácie spoločnosti a prispieť tak cez využívanie informačných technológií k efektívnejšiemu fungovaniu štátu i podnikateľskej sféry ohlásila na dnešnej tlačovej besede IT asociácia Slovenska (ITAS), predtým stavovské združenie IT klub.

Jej nový prezident Juraj Sabaka konkretizoval, že ITAS sa bude usilovať byť pre štát partnerom, a to prostredníctvom prípravy legislatívy, komunikácie s odbornou verejnosťou i účasti na podpore slovenských firiem pri ich expanzii do zahraničia. ITAS podľa jeho slov síce víta schválenie zákona o elektronickom podpise, ale nepovažuje ho za optimálny. Očakáva preto, že prijatím tohto zákona sa rozbehne proces schvaľovania vykonávacích predpisov tak, aby sa e-podpis začal v praxi používať ešte v tomto roku.

Rovnako ITAS oceňuje prijatie zákona o verejnom obstarávaní. Reálny život v oblasti výberových konaní na štátnu pokladnicu a systémy v rezorte obrany však ukazujú, že nie je ešte vybraný víťaz tendra a proces verejného obstarávania sa neúmerne preťahuje. Aj v tomto smere chce ITAS zmeniť stav iniciovaním expertnej skupiny, ktorá by mala identifikovať problémy z pohľadu dodávateľov a diskutovať s kompetentnými za účelom vylepšenia zákona i vykonávacích predpisov.

Nespokojnosť vyjadruje stavovské združenie i s novým Zákonníkom práce. Ten podľa nich obmedzuje štandardné podnikanie IT firiem, pričom práve IT je odvetvie charakteristické vysokou dynamikou zmien a inovácií. Navrhované ustanovenia tejto právnej normy (dĺžka pracovného času, obmedzenie nadčasov, zníženie pružnosti vzhľadom na pracovné zaradenie, zavedenie byrokracie prostredníctvom zamestnávateľských rád) skomplikujú výkony IT spoločností, znížia ich konkurencieschopnosť i zamestnanosť a zvýšia náklady. Z tohto dôvodu je pre organizácie, fungujúce projektovým spôsobom, medzi ktoré patrí väčšina IT spoločností, Národnou radou SR prijaté znenie Zákonníka práce neprijateľné. ITAS podporí odloženie jeho platnosti respektíve jeho urýchlenú novelizáciu.

Ukážkou toho, ako sa bude v budúcnosti ITAS podieľať na osvete, je aj usporiadanie okrúhleho stola na tému Národná stratégia informatizácie spoločnosti - plány a realita, ktorý sa dnes konal v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili Darina Mrvová poverená riadením sekcie informatizácie spoločnosti Ministerstva školstva SR, tvorcovia tohto dokumentu, šéfovia IT firiem, bánk, univerzít a profesijných združení.

