Pomoc kanibalov z Papuy - Novej Guiney pri odhalení choroby šialených kráv

Nikto netuší, koľko ľudí zahynie na ľudskú formu choroby šialených kráv – takzvanú variantnú formu Creutzfeldt-Jakobovej choroby. Stopou však môže byť podobná choroba kanibalov z Papuy - Novej Guiney – kuru. Počet prípadov smrteľnej Creutzfeldt-Jakobovej

29. mar 2001 o 0:00

choroby stále rastie a odhady prípadných úmrtí sa rôznia od niekoľkých stoviek po milióny.

Nové svetlo do výskumu by mohlo vniesť štúdium choroby kuru. Kuru je, podobne ako Creutzfeldt-Jakobova choroba, smrteľná neurodegeneratívna choroba mozgu. Začína sa bolesťami kĺbov a hlavy, pokračuje stratou koordinácie, triaškou, nekontrolovateľným smiechom a demenciou. Progresívna paralýza zmení tvár obete na masku so zamrznutým úsmevom a po dvoch rokoch sa končí smrťou.

Americký lekár, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu z roku 1976, doktor Daniel C. Gajdusek má podozrenie, že táto choroba súvisí so stravovacími návykmi domorodcov. Choroba kuru v preklade „trasenie“ alebo „chvenie“ totiž zabila polovicu žien a detí jedného papuánskeho kmeňa. Muži dopĺňajú svoju fazuľovo-zemiakovú stravu mäsom z ulovenej zveri, kým ženy a deti nedávno začali ukájať svoj hlad po bielkovinách rituálnym pojedaním mozgov čerstvo zomretých členov kmeňa.

Veľký problém predstavuje inkubačná doba choroby. Priemerná inkubačná doba kuru je 12 rokov, v prípade prenosu z človeka na človeka. V prípade medzidruhového prenosu je však oveľa dlhšia. Domorodci prestali s kanibalizmom v roku 1957, na chorobu kuru však príslušníci kmeňa umierajú naďalej. To vedie lekárov k záveru, že inkubačná doba ľudskej formy choroby šialených kráv môže byť až 30 rokov. Odhaduje sa, že keby sa epidémiu tejto choroby nepodarilo zvládnuť, mohla by v najbližších 50 rokoch zabiť napríklad každého stého obyvateľa Veľkej Británie.

(BBC, 5D)