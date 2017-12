Vedci upozorňujú na riziká klonovania

Vedci nachádzajú čoraz viac dôkazov, že vyklonovať zdravé zviera je veľmi ťažké, a mali by nimi odradiť každého, kto pomýšľa na klonovanie ľudí.

29. mar 2001 o 0:00

Klonovaná ovca Dolly prežila už štyri roky. Klonované zvieratá však zväčša vývinové chyby zabijú ešte pred narodením. FOTO - ARCHÍV

Noviny The New York Times zverejnili rozhovor s vedcami, ktorí pracujú v oblasti klonovania a majú informácie o najnovšom vývoji od vyklonovania ovce Dolly v Škótsku pred štyrmi rokmi. Vedci upozorňujú na to, že klonovanie často prináša vážne vývinové problémy. Ako príklad uviedli pokus s klonovanými myšami, ktorých klony sa zdanlivo vyvíjali normálne až do veku, ktorý by zodpovedal ľudskej tridsiatke. Vtedy prudko stučneli, niektoré boli zrazu doslova obézne.

„Klonované embryá mávajú vážne vývinové a genetické problémy,“ varoval Dr. Ryuzo Yanagimachi, ktorému sa v roku 1998 ako prvému podarilo vyklonovať myši a študoval dôsledky týchto pokusov na Havajskej univerzite.

Genetické a vývinové chyby zapríčinené klonovaním navyše väčšinu zvierat zabijú ešte pred narodením. Klonované zvieratá mávajú oneskorený vývin, srdcové chyby, nefunkčný imunitný systém. Experti sa zhodli, že genetické chyby sa objavujú úplne nevypočítateľne a môžu spôsobiť vážne nepredvídateľné problémy kedykoľvek počas života.

Vedcom sa doteraz z cicavcov podarilo vyklonovať napríklad ovce, myši, kravy, prasce a mačky. Pri pokusoch však zistili, že štatisticky sú úspešné len tri percentá experimentov s klonovaním.

Dvaja gynekológovia a pôrodníci – Dr. Panayiotis Zavos z Andrologického inštitútu v Lexingtone v štáte Kentucky a Dr. Severino Antinori z Ríma – oznámili, že chcú vyklonovať človeka. New York Times citovali vedcov, ktorí so súčasnými technikami neodporúčajú klonovanie ľudí, pretože môže viesť k životunebezpečným genetickým anomáliám, ktoré môžu byť skryté. „Bolo by to morálne neobhájiteľné,“ vyhlásila Dr. Brigid Hoganová, profesorka celulárnej biológie v Medicínskom centre Vanderbiltovej univerzity v Nashville.

Dr. Rudolph Jeanisch, profesor biológie z Whiteheadovho inštitútu pri Massachusettskom inštitúte technológií, označil klonovanie ľudí za „nezodpovedné“ a pýta sa: „Čo budeme robiť s ľuďmi, ktorí sa narodia s polovicou pečene alebo s nefunkčným imunitným systémom?“

(tasr)