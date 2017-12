Astronaut-amatér na ISS

29. mar 2001 o 0:00

Americký dobrodruh a obchodník, multimilionár Dennis Tito je pripravený na prvý súkromný let na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Ako Tito v TV show Larryho Kinga na CNN minulý týždeň povedal, na let je pripravený po všetkých stránkach. „Ak by na palube stanice vznikol požiar a zvyšok posádky by nebol schopný ho uhasiť, vedel by som presne, čo mám robiť.“ Okrem toho som schopný navliecť sa do skafandra za 20 sekúnd,“ suverénne povedal L. Kingovi astronaut-amatér.

Tito si predplatil let na ruskej kozmickej lodi Sojuz, ktorá by mala k ISS odštartovať 30. apríla, za 20 miliónov dolárov. Ako Tito sám povedal, mal by pomáhať posádke pri niektorých činnostiach. Tito bol kedysi zamestnancom NASA a nechápe, prečo sú predstavitelia úradu proti letom civilistov na ISS.

NASA totiž vyhlásila, že momentálne nie je správna doba na súkromné výlety do vesmíru, pretože pracovný čas astronautov-profesionálov je maximálne vyťažený. Osoba, ktorá do tímu nepatrí, by preto mohla niektoré práce na ISS zdržať alebo narušiť. Ako povedal William Readdy, jeden z astronautov a súčasný šéf kozmických letov, NASA nie je schopná zaistiť stopercentnú bezpečnosť civilistovi.

Tito mal pôvodne letieť na ruskú orbitálnu stanicu Mir, ktorá minulý piatok ukončila svoju misiu vo vodách Tichého eceánu.

(BBC, 5D)