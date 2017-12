Obyvatelia strednej Európy používajú mobilné telefóny najmä na hovory

Budapešť 18. marca (TASR) - Obyvatelia krajín strednej Európy síce používajú svoje mobilné telefóny, no aj napriek rozrastajúcej sa ponuke služieb len telefonujú. Hovory tvoria najväčšiu časť príjmov operátorov a hoci používanie mobilných telefónov sa rýchlo rozvíja, neochota investovať do nových technológií znamená hlasové hovory, no žiadne iné účely.

Česká republika je jednoznačne v čele a so 70-% prienikom mobilných telefónov medzi obyvateľstvom sa zaradila na druhé miesto za Fínsko pre celú Európu, Blízky východ a Afriku. Poľsko v dôsledku najvyšších sadzieb v regióne zaznamenalo prienik len 25% a v Maďarsku má mobilný telefón zhruba každý druhý obyvateľ.

Príjmy poľských operátorov z 90% tvoria telefónne hovory, no do rok 2005 chcú zvýšiť podiel nehlasových služieb na 25%. Podobný obraz je aj v Maďarsku, kde traja mobilní operátori zarábajú na hovoroch 90% celkových príjmov, deväť percent z textových správ SMS a len jedno percento z prenosu dát a mobilného internetu (WAP). Českí operátori sú zhruba v rovnakej situácii.

Stávky sú z pohľadu operátorov vysoké. V strednodobom horizonte ich totiž čaká nevyhnutný prudký nárast počtu klientov a potrebujú služby s pridanou hodnotou, aby mohli zachovať rast príjmov, keď mobilný telefón bude mať každý.

Motivácia ľudí k telefonovaniu cez mobilné prístroje je výzva, ktorú zrejme Česi príjmu ako prví. Maďarsko a Poľsko, ktoré ešte majú určitý priestor, sa teda môžu poučiť zo skúseností svojho suseda.

Neúspešný štart služieb WAP, najmä kvôli nedostatku vhodného obsahu a telefónov s farebnými displejmi s vysokým rozlíšením, spôsobil neochotu operátorov investovať do dodatočných služieb. WAP, spustený v roku 1999, bol pritom zo začiatku označovaný ako "vražedná" aplikácia, ktorá prinesie astronomický rast mimohlasovej mobilnej komunikácie.

Novým heslom sektora sa stala technológia MMS (Multimedia Messaging Serice), ktorá kombinuje tradičné textové správy s obrázkami a dokonca aj zvukmi. Najväčší svetoví výrobcovia mobilných telefónov, ako Nokia či Ericsson, už ohlásili telefóny s MMS a napríklad, Nokia 7650, ktorá obsahuje zabudovaný fotoaparát a farebný displej, by sa na pulty mala dostať koncom tohto roka. Funkciu MMS má aj T68 z dielne SonyEricsson a model P800, ktorý príde na trh v 3. štvrťroku 2002, bude konkurovať nokii 7650.

Analytici očakávajú, že MMS bude do roka 2006 tvoriť 38% príjmov západoeurópskych mobilných operátorov, ktorý vtedy dosiahne 44 miliárd USD. Ako informuje agentúra Reuters, pre strednú a východnú Európu zatiaľ údaje nie sú k dispozícii.

Operátori aj výrobcovia mobilných telefónov teraz čakajú na reakciu klientov na MMS a dúfajú, že zvýši využitie a oživí predaja mobilných telefónov, ktorý vlani prvýkrát klesol a namiesto očakávaných 420 až 430 miliónov kusov dosiahol 390 miliónov.

Výkonný riaditeľ stredoeurópskeho zastúpenia SonyEricsson Tibor Wagner napriek tomu vidí svetlo na konci tunela, keďže sektor predal viac náhradných telefónov než telefónov pre nových klientov. Navyše operátori v strednej Európe sú aj naďalej ochotní dotovať predaj mobilných telefónov.

A hoci teraz sektor vyčkáva na MMS, uvedomuje si, že nové a plánované funkcie, napríklad, mobilné video, vyžadujú rozšírenie vlnového pásma, čo však príde až s ďalšou, štvrtou generáciou mobilných komunikácií.

Stredoeurópski operátori, väčšina vo vlastníctve západných spoločností, zatiaľ majú výhodu "spätnej kontroly" a vyhýbajú sa tendrom na licencie tretej generácie (3G), ktoré zanechali ich západných partnerov s obrovskými dlhmi. V dôsledku toho sa zahraniční operátori vyhli nedávnej českej aukcii 3G, a to aj napriek vysokému prieniku mobilných komunikácií medzi obyvateľstvo.

Poľský tender vlani neuspel kvôli sporom o podmienkach a cene, hoci bol opäť vyhlásený. V Maďarsku sa takýto tender neočakáva skôr než v roku 2003.

Napriek tomu dokonca ani odborníci si nie sú istí, či MMS je tou dlho očakávanou "vražednou" aplikáciou a či vôbec niekedy taká vznikne. Mnohí očakávajú, že klienti budú svoje telefóny používať predovšetkým na hovory. Podľa ich názoru sa preteky o funkčnosť skončili a konkurencia teraz nastane z pohľadu dizajnu a módnosti.

