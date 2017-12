Počet užívateľov internetu stúpa už pomalšie

28. mar 2001 o 21:21 TASR

Mníchov 28. marca (TASR) - Počet užívateľov internetu na troch najväčších západoeurópskych trhoch - v Nemecku, Británii a Francúzsku v druhej polovici minulého roka začal stúpať oveľa pomalšie, ako v prvej polovici roku 2000. Ich počet sa zvýšil za uvedené obdobie len o 6,5 percenta, keď napríklad v prvej polovici minulého roka narastal až o 30 percent.

Na záver minulého roku registrovali len v Nemecku 25 miliónov užívateľov internetu a vo všetkých troch krajinách až 53,5 milióna ľudí. Vyplýva to z najnovšej štúdii Euro.net.Studie, ktorú dnes v bavorskom Mníchove zverejnil Inštitút na prieskum verejnej mienky Infratest Burke. Počas tohto roku experti počítajú, že počet užívateľov narastie vo všetkých troch krajinách dovedna o ďalších 11,5 milióna osôb. To by predstavovalo znovu nárast o približne 22 percent a celkovo by využívalo služby internetu v Nemecku, Británii a Francúzsku až 65 miliónov ľudí.

Je zaujímavé, ako ďalej vyplýva zo štúdie, že najrýchlejšie stúpa počet užívateľov internetu u staršej generácie. Do konca tohto roka sa očakáva, že len v Nemecku stúpne počet užívateľov skupiny staršej ako 55 rokov až o 42 percent. Vo Francúzsku až o neuveriteľných 100 a v Británii o 29 percent.