Priekopník obchodovania na internete Shop.cz skrachoval

Praha 15. marca (TASR) - Jeden z najväčších a najstarších českých internetových obchodov Shop.cz skrachoval.

15. mar 2002 o 12:37 © TASR 2002

Projekt, ktorého korene siahajú až do roku 1995, prinášal v posledných rokoch mnohomiliónové straty a jeho majiteľ sa ho preto rozhodol ukončiť. Fond rizikového kapitálu Cash reform, ktorý do spoločnosti INET prevádzkujúci Shop.cz vstúpil v októbri 1999, sa rozhodol, že ďalšie peniaze do stratového podniku nevloží.

"Celkom sme do INET investovali 11 miliónov Kč a Shop.cz nikdy nedosiahol kladný hospodársky výsledok," zdôvodnil to manažér Cash Reform Petr Polách.

Informoval o tom český denník Mladá fronta Dnes.

(1 CZK = 1,329 SKK)

* pop zll