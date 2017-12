Ďalší Star Trek: Starfleet Command 2

Keby Gene Roddenberry pri vzniku myšlienky na Star Trek vedel, čo všetko sa za tie desaťročia udeje s jeho nápadom, určite by bol radosťou celý bez seba. Veď v televízií už môžeme vidieť príbehy štvrtej generácie, filmový priemysel už niekoľkokrát po Star

29. mar 2001 o 9:02 MICHAL GARDIAN

Treku siahol a na počítačoch sa objavilo obrovské množstvo hier s touto tematikou.

Ortodoxní fanúšikovia nedajú dopustiť na prvé série tejto sci-fi ságy, kde na mostíku Enterprise stál James T. Kirk a ako prvý podnikal výpravné cesty na miesta, kde ešte nikto pred ním nebol. Hoci sa dnes môžeme len pousmiať nad úrovňou trikov, staré epizódy obsahovali najviac originálnych nápadov a najcharizmatickejšie postavy. Práve do tejto doby najväčšieho rozkvetu Federácie je zasadený príbeh strategického simulátoru Starfleet Command 2. Na scénu sa vracia mocná rasa Organians, ktorá sa už raz postarala o mier v galaxii a tentokrát sa, nahnevaná opätovnými šarvátkami v Alfa quadrante, pokúša o niečo podobné. Veľmi nešťastne si na to zvolila cestu sily a pomocou technicky vyspelého Interstellar Concordium hrozí všetkým bojujúcim rasám zničením. To sa nikomu nepáči, a tak je celý quadrant uvrhnutý do ešte väčšieho konfliktu. Vyberte si jednu z ôsmich strán (Klingoni, Romulania, Gorni, Federácia....) a pustite sa do boja. Začínate ako najnižší dôstojník a kapitán najslabšieho plavidla na mape Alfa quadrantu, po ktorej môžete voľne cestovať a podľa politickej situácie plniť množstvo misií. Za úspechy dostávate pomyselné body cti, ktoré slúžia ako platidlo na vylepšovanie vašej lodi a kúpu užitočných zariadení.

Po výbere misie sa ocitnete v 3D vesmíre a hra na vás bude pôsobiť ako obyčajný simulátor, ale veľmi rýchlo zistíte, že bez dobrého taktického myslenia sa nikam nedostanete. Najviac to pripomína námorné bitky v minulosti, kedy sa kapitáni veľkých pomalých plachetníc snažili viesť svoju loď tak, aby delá mohli niečo trafiť a zároveň boli v tom momente nabité. Samozrejme sa pri vesmírnej bitke staráte o viacero činností. Každá loď má len limitované množstvo energie, ktoré musíte efektívne prerozdeliť medzí niekoľko útočných a obranných systémov a samotný pohyb plavidla. Bez dobre naplánovaného útoku na štíty nepriateľa a následný výber, či jeho loď obsadiť výsadkom alebo doraziť napríklad fázermi, prežijete maximálne najľahšie začiatočné boje.

Grafika sa veľmi od predošlého dielu nezmenila, ale je uspokojivá a niektoré efekty sú ako vystrihnuté priamo z filmu. Zvuky už nemohli byť vernejšie a hudba zahraná synfonickým orchestrom patrí k tomu najlepšiemu, čo sa do vašich uší môže dostať.

Starfleet Command 2 nie je jednoduchá hra. Vyžaduje si dobrú znalosť ovládania, slabín a silných stránok vesmírnych lodí a množstvo času. Žiaden fanúšik Star Treku by si ju však nemal nechať ujsť.