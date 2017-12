Vrak legendárnej bojovej lode Vasa ohrozuje kyselina sírová

Štokholm 14. marca (TASR) - Historický vrak lode Vasa, bývalej pýchy švédskeho vojnového námorníctva, ohrozuje až päť ton kyseliny sírovej. Táto žieravina sa tvorí v starom drevenom trupe, varoval Magnus Sandström z univerzity v Štokholme v časopise Nature.

Plavidlo Vasa dal postaviť švédsky kráľ Gustav II. Adolf. Šesťdesiatdva metrov dlhá vlajková loď so 64 kanónmi na palube sa potopila počas svojej prvej plavby 10. augusta 1628 v štokholmskom prístave. Jej vrak vytiahli z vody v roku 1961. Od roku 1990 sa nachádza vo vlastnom klimatizovanom múzeu vo švédskej metropole.

Po vytiahnutí z mora bol vrak Vasy z veľkej časti neporušený. Pred dvoma rokmi sa však na trámoch objavili žltkasté fľaky od kyseliny sírovej, ktorá začala drevo rozkladať. Na celom trupe sa postupne našlo 700 takýchto miest.

Príčinou tvorenia kyseliny sírovej je veľké množstvo síry pochádzajúcej z metabolizmu baktérií, ktoré sa nahromadili počas 333 rokov spočívania vraku v pokojných vodách prístavu chudobných na kyslík. Táto síra teraz reaguje s kyslíkom a tvorí sa kyselina sírová. Ako katalyzátor pôsobia zvyšky 9000 takmer úplne zhrdzavených železných nitov.

Na záchranu Vasy, ktorá je hlavnou turistickou atrakciou Škandinávie, treba neutralizovať tony kyseliny sírovej. Podľa Sandströma to je ťažko realizovateľné. Namiesto toho treba hľadať chemikálie, ktoré by neutralizovali katalyzačný účinok železných nitov.

Pracovníci múzea a odborníci sa snažia na tento problém upozorniť a chcú zozbierať peniaze na štvorročný projekt, z ktorého by vzišli návrhy na dlhodobé riešenie. Na sanáciu Vasy treba osem miliónov švédskych korún, no doteraz sa zozbieralo iba 1,3 milióna. V najhoršom prípade by sa museli niektoré časti trupu nahradiť novými, uviedla kurátorka múzea Ingrid Hall Rothová.

Internet: http://www.vasamuseet.se