Polda 4: ďalšie príhody detektíva Pankráca

15. mar 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Preslávenú sériu českých humorných adventúr Polda asi nikomu netreba predstavovať. Dobrodružstvá trochu „natvrdlého“ detektíva Pankráca, ktorého tak trefne dabuje populárny herec Luděk Sobota, sa vďaka obľúbenosti adventúrneho žánru v našich končinách „udomácnili“ takmer na každom počítači, a tak niet dôvodu sa čudovať, že autori pripravili už štvrté pokračovanie.

Tentoraz však už upustili od prehnane humorného a všetko parodujúceho scenára a vytvorili podstatne serióznejšiu hru, ktorá sa aj vďaka slušnému technickému prevedeniu nemusí hanbiť ani v konkurencii svetových titulov.

Pankrác si po príhodách v predošlom dieli odišiel užiť zaslúženú dovolenku na Havaji spolu so ženou svojho srdca. Scenáristi ho však oddychovať nenechali a pripravili naňho najskôr nepodarený atentát a potom úpenlivú žiadosť o okamžitú pomoc od ruského profesora Santusova. Tentoraz nutne potrebuje vyslať pomocou stroja času Pankráca do budúcnosti, aby overil, ako jeho sovietski „priatelia“ naložili s jeho iným vynálezom – strojom, ktorý znemožní celému ľudstvu hovoriť inak ako po rusky. Ako sa dalo tušiť, svet budúcnosti je komunistickým panstvom trpiacim na klasické syndrómy revolučných „ideálov“ a pokryteckej morálky. Prezrádzať z deja viac sa určite nepatrí, a tak len načrtneme, že sa cesta späť do súčasnosti nevydarí a Pankrác bude musieť prežiť množstvo zamotaných dobrodružstiev vo viacerých obdobiach ľudských dejín, diskutovať s množstvom rozličných ľudí, používať rôzne predmety a vôbec robiť všetko, čo je typické pre klasickú adventúru.

Pokrok v technickej stránke znamenal pre Poldu 4 prechod od ručne kreslenej 2D grafiky k populárnejšej kombinácii predrenderovaných 2D pozadí s polygónovými 3D postavičkami. Postavy aj vďaka použitej technológii zachytenia pohybu skutočných ľudí a kvalitnej práci grafikov vyzerajú veľmi dobre a dobre sa aj pohybujú. Pozadiu občas chýbajú detaily a trocha oživenia drobnými animáciami, ale nie je to žiadna tragédia. Zvuky patria k štandardu, ale hudba by si vo väčšine lokácií zaslúžila trocha profesionálnejší prístup. Naopak dabingu, o ktorý sa okrem pána Sobotu postarali aj ďalší českí profesionálni herci, takmer niet čo vyčítať. Polda 4 teda plní funkciu pokračovania predchádzajúcich dielov na výbornú a určite si zaslúži vašu pozornosť.