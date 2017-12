Galaxia z kozmického praveku

Astronómovia získali snímky zatiaľ najvzdialenejšej galaxie vo vesmíre, vzdialenej od nás 15,5 miliardy kilometrov. To znamená, že svetlo opustilo galaxiu „len“ 780 miliónov rokov po Big Bangu, keď bol vesmír doslova „v plienkach“. Doteraz najvzdialenejší

13. mar 2002 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

objekt, kvazar (zárodok galaxie so supermasívnou čiernou dierou v jadre) bol o asi 50 miliónov rokov starší.

Pohľady do vesmírneho praveku by mali pomôcť nájsť odpoveď na otázku, kedy sa začali formovať prvé hviezdy a ich zoskupenia – galaxie. V prvých štádiách vývoja vesmír pozostával z gigantických oblakov neutrálneho vodíka a hélia. Tie postupom času chladli a zhlukovali sa do hviezd, v jadrách ktorých sa zapálili prvé termonukleárne reakcie. „Sledovaním rôznych objektov z tohto raného obdobia sa skladá mozaika procesov a krokov, ktorými vesmír dospel až do štádia, v ktorom sa nachádzame,“ povedala pre Reuters Esther Huová z University of Hawaii.

Astronómovia objavili túto najvzdialenejšiu galaxiu pomocou najvýkonnejšieho optického ďalekohľadu na svete Keck I a Subaru na havajskej sopke Mauna Kea. Je zaujímavé, že na to, aby sa svetlo vzdialenej galaxie zosilnilo, použili astronómovia kopu galaxií Abell 370 ako akési „zväčšovacie skielko“. Táto technika sa nazýva princíp gravitačnej šošovky a predpovedá ho Einsteinova teória relativity. Obrovská gravitácia kopy galaxií Abell 370 (hmotnosť niekoľkých stoviek galaxií) spôsobuje, že sa svetlo zo vzdialenejších objektov v blízkosti kopy ohýba a sústreďuje v jednom bode ako v prípade bežnej optickej šošovky. Gravitačná šošovka Abell 370 napríklad zosilňuje svetlo skúmanej galaxie takmer 4,5-krát.

Astronómovia si veľa sľubujú aj od nového vesmírneho ďalekohľadu Next Generation Space Telescope (NGST), ktorý by mal začať pracovať v roku 2009 a mal by stáť pol miliardy dolárov. (5D)