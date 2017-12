„Make love, not war“ v praveku

Podľa novej vedeckej štúdie uverejnenej v najnovšom vydaní odborného časopisu Nature sa ľudia, ktorí migrovali z Afriky, krížili s pôvodnými ľuďmi na území, ktoré osídlili. Tento výsledok je v protiklade so všeobecne prijímaným názorom, že africký človek

pôvodné rasy v Európe a Ázii jednoducho násilne vytlačil.

Predchádzajúce štúdie sa zakladali na skúmaní dedičnej mitochondriálnej DNA. Alan Templeton z Washington University v USA v novej štúdii analyzoval tzv. „genetické stromy“ rôznych oblastí genómu, čo by malo umožniť rekonštruovať evolučnú históriu moderných ľudí. „Korene“ tohto stromu naznačujú, že prvá vlna našich predchodcov opustila Afriku pred zhruba 1,7 milióna rokmi, druhá pred 600-tisíc a tretia pred 95-tisíc rokmi. Predovšetkým ľudia z poslednej vlny sa v Eurázii riadili heslom „make love, not war“ a dnešný moderný človek je výsledkom vzájomného kríženia.

O pôvode moderných ľudí sa v odborných kruhoch vedú dlhoročné spory. V súčasnosti existujú dve teórie; jedna - tzv. teória multiregionálnej evolúcie, ktorú zastáva aj Alan Templeton, tvrdí, že naši predchodcovia prišli z Afriky pred zhruba dvoma miliónmi rokov a ako jeden druh sa rozšírili do Starého sveta, kde sa krížili s pôvodnými druhmi. Druhá, tzv. Out of Africa teória, zastáva názor, že nový človek vznikol pomerne nedávno z afrického druhu, ktorý v Európe a Ázii nahradil Neandertálcov a iné archaické druhy.

