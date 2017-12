Siemens M50

Siemens predstavil mobilný telefón M50, ktorý navrhli pre zábavu a v štandardnom vybavení sa dodáva s niekoľkými hrami, vrátane športovej hry Flowboarding, založenej na hre Wave Tour a hry pre viac hráčov Kung-Fu.

17. jún 2002



Telefón disponuje technológiou GPRS (triedy 8) a prehliadačom WAP 1.2.1. Novou funkciou telefónu M50 je Wireless Java, ktorá umožňuje posielanie a prijímanie správ v reálnom čase od ktoréhokoľvek a ktorémukoľvek členovi spoločenstva Instant Messaging. Okrem toho môžu užívatelia vyhľadávať priateľov, ktorí sú dostupní pre okamžitú komunikáciu.

M50 má zabudovanú podporu plného EMS, ktorý umožňuje vkladať obrázky a zvuky do SMS správy a posielať ich cez rôzne siete na ďalšie mobilné telefóny podporujúce EMS.

Siemens M50 bude k dispozícii v dvoch energických farbách, chrómovo oranžovej s jantárovým displejom a chrómovo modrej s displejom vo farbe oceánskej modrej. Svieži a moderný dizajn telefónu M50 vychádza z módy na leto 2002.

M50 je prvým telefónom, na ktorom Siemens Mobile predviedol riešenie platieb cez éter - OTA (over-the-air). Užívatelia si môžu vyskúšať aplikácie Java, hry alebo služby predtým, ako sa rozhodnú zaplatiť za celú aplikáciu alebo ďalšiu úroveň hry. Tlačidlá pre rýchly prístup umožňujú rýchly a jednoduchý prístup k týmto aplikáciám tak, že priamo spustia pripojenie na mobilný portál.

S pohotovostným režimom do 260 hodín a dobou hovoru 6 hodín sa tento mobilný telefón dokonale hodí k ľuďom s aktívnym spoločenským životom. Funkcia volania podľa obrázkov umožňuje priamo preberať digitálne obrázky cez WAP alebo posielať cez SMS na mobilný telefón a priradiť ich k číslu v telefónnom adresári – vždy k menu priradiť tvár. Vlastnosť ‘Get in touch’ znamená, že až 5 priateľov sa môže zúčastniť konferenčného hovoru.

K telefónu sa bude ponúkať široký výber originálneho príslušenstva od spoločnosti Siemens vrátane puzdier, USB pre prehrávač MP3 a špeciálnu súpravu do auta, umožňujúcu ovládania prístroja akusticky (hlasom). Originálne príslušenstvo tvorí aj sada predných a zadných vymeniteľných CLIPit krytov nazvaných Vesuvio (Vezuv), Siberia (Sibír) a Borneo.

RECENZIA

Novinka od Siemensu, model M50 okrem GPRS neprináša nič prevratného. Siemens už tradične pokračuje v sviežom dizajne, pričom model M50 je takmer identický s úspešnou C45. Menu telefónu je prebraté priamo z C45, Siemens ho doplnil o niekoľko nových funkcií. Displej a grafické prostredie mobilu je takisto identické, no M50 má na výber tradičné oranžové alebo efektné modré podsvietenie. Aké rozdiely teda oproti C45 model M50 prináša?

Je predovšetkým väčší, lepšie sadne do ruky a aj tlačidlá telefónu sa ovládajú podstatne lepšie ako na C45.

Hlavným ťahákom M50 je GPRS a plná podpora bezdrôtovej technológie Java Wireless, ktorá umožňuje vlastné naprogramovanie a personalizáciu telefónu. Inými slovami, do telefónu možno nainštalovať ľubovoľné nové aplikácie napísané v Jave, či už je to vedecký kalkulátor, nové hry alebo trebárs podpora e-mailu. GPRS v telefóne podporuje rýchlosť dátového toku až 57,6 kbit/s. WAP prehliadač v telefóne nezaostáva za priemerom, funguje vo verzii 1.2.1 so zdokonaleným bezpečným prenosom dát.

Zaujímavou novinkou je farebne odlíšený stredný stĺpec programovateľných tlačidiel "Magic Buttons". Pomocou nich je možné okamžite vyvolať naprogramovanú funkciu telefónu.

Tu sa asi najvýraznejšie odlišnosti oproti modelu C45 končia. Aj M50 podporuje efektnú funkciu Obrázky volajúcich, pomocou ktorej si môžete k volajúcej osobe v adresári priradiť obrázok tváre. V adresári telefónu je uložených niekoľko jednoduchých vzorových obrázkov, ktoré možno použiť alebo poslať ďalej. To isté platí aj pre melódie. V telefóne nájdete prehľadný diár s možnosťou zaheslenia, ale aj funkciu upozornenia na termíny narodenín, či poznámky.

Tak ako C45 aj M50 podporuje formát EMS, ten však, bohužiaľ, neumožňuje odosielať a prijímať také efektné obrázky a zvuky ako konkurenčný formát MMS. V M50 sú iba dve hry - Stack Attack II a Flowboarding, pomocou spomenutej technológie Java Wireless však možno nahrať iné.

V telefóne je pamäť iba na 50 telefónnych čísiel, ostatné musia ostať uložené na SIM karte. Kontakty možno tradične usporiadať do skupín, či už volajúcich alebo SMS.

Zvonenia sú skôr štandardné, Siemens by však už mohol vymeniť hudobné témy za novšie. Tak ako pri C45 aj v M50 je neospravedlniteľná absencia kalkulátora.

Telefón podporuje výmenu krytov CLIPit – na našom trhu by ich malo byť dostupných päť variácií.

Celkovo nás však model M50 ničím neprekvapil. Je obrovská škoda, že Siemens nepodporil zabudovaný GPRS napríklad infračerveným portom a spojenie s počítačom zabezpečuje až dokúpený softvér a kábel. Aj tieto na pohľad nepodstatné maličkosti totiž mohli poľahky Siemens M50 zameniť na praktický telefón strednej triedy.

Prednosti: ergonomický dizajn, využitie možností Java aplikácií

Nedostatky: málo funkcií, malá pamäť telefónu na SMS a kontakty