Briti si v máji vyskúšajú elektronické voľby

Londýn 13. marca (TASR) - Niektorí britskí voliči si už čoskoro vyskúšajú na vlastnej koži, aké je to voliť v pohodlí svojho domova. Britská vláda totiž ...

13. mar 2002 o 13:10 ©TASR 2002

Londýn 13. marca (TASR) - Niektorí britskí voliči si už čoskoro vyskúšajú na vlastnej koži, aké je to voliť v pohodlí svojho domova. Britská vláda totiž rozhodla o tom, že obyvatelia Liverpoolu a Sheffieldu budú môcť v májových komunálnych voľbách posielať svoje hlasy niektorému z kandidátov aj prostredníctvom SMS správ z mobilného telefónu.

Stúpenci modernizácie volieb však chcú, aby Briti mohli v budúcnosti voliť aj cez digitálnu televíziu alebo počítač pripojený k internetu. Mohol by sa tak zvýšiť počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na voľbách. V ostatných rokoch totiž v Británii, podobne ako v iných západných štátoch, počet voličov, ktorí prídu odovzdať svoj hlas, stále klesá.

Vlaňajšie parlamentné voľby na britských ostrovoch poznamenala historicky najnižšia účasť voličov - necelých 60 percent. Preto vláda hľadá spôsoby, ako občanom voľby uľahčiť a zvýšiť tak ich účasť na hlasovaní.

"Nemožno ale očakávať, že sa počet voličov cez noc zdvojnásobí len tým, že ľudia budú môcť hlasovať na internete," uviedol člen Spoločnosti pre volebnú reformu Alex Folkes.

Doterajšie skúsenosti totiž ukázali, že keď rôzne záujmové skupiny v Británii testovali súkromné voľby svojho vedenia na internete, účasť "voličov" sa zvýšila len o dve až tri percentá.

"Oveľa väčší prínos by malo posielanie volebných lístkov každému voličovi zvlášť," tvrdí Folkes.

Britská vláda je ale podľa všetkého presvedčená, že voľby pomocou najmodernejších komunikačných prostriedkov môžu výrazne prispieť k angažovanosti občanov v rozhodovacom procese. Ako uviedol vládny predstaviteľ pre otázky samosprávy Nick Raynsford, májový "test", pri ktorom budú občania hlasovať aj pomocou SMS správ, bude výrazným krokom smerom k elektronickým voľbám.

No ani samotní voliči zatiaľ nie sú príliš jednotní v názore na to, či elektronické voľby prospejú demokratickému procesu, alebo či naopak prispejú k jeho odcudzeniu. A aj keď si niektorí z nich už čoskoro túto možnosť vyskúšajú, neznamená to ešte, že budúce parlamentné voľby by už mohli byť viac elektronické než tradičné.