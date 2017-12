Nočnú oblohu krášli kométa, ktorá sa vrátila po 341 rokoch

Washington 13. marca (TASR) - Na nočnú oblohu sa po 341 rokoch vrátila kométa Ikeya-Čang, ktorú objavili dvaja amatérski astronómovia 1. februára tohto roku. Vlasatica je v týchto dňoch taká jasná, že je viditeľná aj voľným okom, uviedol časopis Sky and Telescope.

Z najnovších výpočtov astronómov vyplýva, že kométa Ikeya-Čang navštívila vnútorný slnečný systém už v roku 1661. Vtedy ju však opísali pod menom Hevelius a mala jasnosť Jupitera, najväčšej planéty slnečného systému.

Ikeya-Čang sa dá momentálne najlepšie vidieť krátko pred východom Slnka na západnom obzore - avšak iba na miestach, ktoré neruší umelé osvetlenie.

V pondelok 18. marca dorazí kométa do bodu, keď bude k Slnku najbližšie, a to vo vzdialenosti 76 miliónov kilometrov. To je asi polovica strednej vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou. Najbližšie k Zemi bude Ikeya-Čang 30. apríla - 60 miliónov kilometrov. Koncom apríla zostane kométa celý deň nad obzorom.

Podľa doterajších poznatkov má Ikeya-Čang vysoký obsah plynov, preto jej jasnosť rastie rýchlejšie, ako to býva u komét s vyšším podielom prachových častíc. Koma, plynný obal okolo jadra kométy, má na fotografiách svetlú farbu, zatiaľ čo chvost je modrastý.

Ikeya-Čang má najdlhšiu periódu z komét, ktoré ľudstvo doteraz pozorovalo. Oveľa známejšia Halleyova kométa, ktorú sme naposledy videli v roku 1986, sa vracia každých 76 rokov.

Ako prvý uvidel kométu 1. februára o 19. hodine japonský astronóm Kaoru Ikeya. Asi o poldruha hodiny neskôr narazil na ten istý objekt aj jeho čínsky kolega Čang Ta-čching. Podľa pravidiel Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) sú objaviteľmi kométy obaja astronómovia, pretože ju uvideli v rozpätí menej ako dve hodiny. Kométa preto dostala názov Ikeya-Čang. Dovtedy ju odborníci poznali pod kódom C/2002 C1.

Kaoru Ikeya objavil doteraz šesť komét. Predchádzajúcich päť vypátral v rokoch 1963-67.

Informácie k pozorovaniu kométy: http://skyandtelescope.com/observing/objects/comets/article_477_1.asp