Možno poslať logo na Nokiu 6210 cez IR port z Macintosha?

14. mar 2002 o 14:10 Dr. Mobilný

dobry den, chcel by som sa opytat ci existuje nejaky software ktory umoznuje posielanie log na mt Nokia 6210 cez infra port , ale s podmienkou ze ten software je napisany pre (aj pre) Macintosh.

Za skoru odpoved Vam vopred velmi pekne dakujem a prajem prijemny den.

mcico

Dr. Mobilný odpovedá:

Zaujímavá otázka, ďakujem. Nuž, pravdupovediac, počítačom Macintosh som sa začal zaoberať len nedávno, takže úplný prehľad nemám. No prelistoval som svoje poznámky a prevetral internet a dostal som sa k zaujímavej informácii: jediná firma, ktorá ponúka vami požadovaný softvér pre Macintosh je slovenská a sídli v Košiciach!

Názov a adresu vám nemôžem poskytnúť, išlo by o reklamu.

Vami požadovaný softvér má názov LogoSender 1.0 a umožňuje posielať logo operátora, obrázkové SMS, textové SMS cez IR port alebo kábel.

Pre Nokiu 6210 je k dispozícii aj iný zaujímavý softvér - PhoneManager 1.0. Tento program umožňuje manažment adresára v telefóne, manažment SMS správ a zasielanie log, no funguje iba cez kábel.

Oba programy sú poskytované za poplatok, no možno ich stiahnuť priamo z internetu.

Veľmi podobné funkcie má aj program Mr. Beam, no momentálne podporuje iba modely 6110, 6130 a 6150. Podpora ďalších modelov Nokie sapripravuje.