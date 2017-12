Ako naformátovať NiMH batériu telefónu

12. mar 2002 o 17:45 Dr. Mobilný

Kúpa nového mobilného telefónu neprináša iba radosť z novej technickej hračičky v rodine, ale aj niektoré nevyhnutné úkony, od ktorých závisí spoľahlivosť ďalšieho používania telefónu.

Váš nový mobilný telefón dostanete buď s čiastočne nabitou batériou, alebo s batériou, ktorá je úplne vybitá (na jej stav by vás mali upozorniť pri kúpe, alebo si prečítajte návod na používanie, informáciu výrobca vždy uvádza).

V prípade, že je batéria čiastočne nabitá, telefón zapnite a batériu nechajte úplne vybiť (telefón sa musí sám vypnúť pre nedostatok energie).

Telefón s úplne vybitou batériou nechajte nabíjať aspoň 12 hodín, POZOR, nabíjanie musí byť nepretržité!!!

Väčšinou sa oplatí takto telefón nabíjať cez noc, keď ho najmenej potrebujete.

Po nabití telefón používajte a nechajte batériu samovoľne sa úplne vybiť. Až po samovoľnom úplnom vybití telefón znovu nechajte nabíjať, je dôležité, aby to nebolo skôr.

Telefón opäť nabíjajte aspoň 12 hodín - nepretržite.

Postup znova zopakujte - nechajte batériu úplne vybiť, tento cyklus vybíjania a nabíjania by ste mali zopakovať tri krát.

Potom bude vaša batéria naformátovaná na plnú kapacitu a môžete ju používať bežným spôsobom.

Dodržať uvedený postup je dôležité, ak celý proces prerušíte skôr, resp. nedodržíte predpísaný postup, vaša batéria nebude podávať výrobcom deklarovaný výkon a celkovo skrátite čas použiteľnosti telefónu na jedno nabitie.

UPOZORNENIE: Uvedený postup sa aplikuje na väčšinu batérií typu NiMH. Dodržiavať by sa mal, ak výrobca výslovne nepredpíše inak. Informácie o formátovaní batérie nájdete v návode na obsluhu vášho mobilnéhotelefónu.