Vedci prvýkrát našli živé vzorky najväčšej morskej sépie

12. mar 2002 o 8:08 ©TASR 2002

Wellington 12. marca (TASR) - Tvor objavujúci sa v mnohých vikingských legendách ako morská príšera či v sci-fi filmoch ako strašidelný obyvateľ morských hlbín, naozaj existuje. Vedcom sa podarilo spozorovať tohto najväčšieho žijúceho bezobratlovca, obriu sépiu, dorastajúcu do dĺžky vyše 12 metrov.

Donedávna sa o existencii sépie žijúcej v hĺbke takmer 1000 metrov vedelo len vďaka mŕtvym vzorkám chyteným do rybárskych sietí či vyplaveným na breh. Novozélandskej expedícii vedenej morským biológom Dr. Stevom OďSheom sa však podarilo chytiť sedem žijúcich exemplárov. Revolučný objav vzoriek druhu Architeuthis však boli v larválnom štádiu o veľkosti 9 až 13 milimetrov a čoskoro zomreli.

Ak by sedem dokonale formovaných mláďat prežilo, do dvoch rokov by dosiahli dĺžku 12 metrov a hmotnosť takmer 300 kilogramov. "Bol to pre mňa veľký okamih," povedal OďShea o úspechu chytenia lariev blízko novozélandského pobrežia. "No keď uhynuli, bolo to ešte silnejšie. Takmer mi to vyrvalo srdce," dodal.

Podľa vedcov sa obria sépia hojne vyskytuje vo všetkých svetových oceánoch, avšak v okolí Nového Zélandu je koncentrácia ich výskytu najvyššia. Po štúdiu vyše 60 mŕtvych vzoriek sa vedci rozhodli, že najväčšia šanca na chytenie živého jedinca bude v miestach kladenia ikier.

Prvá exkurzia doktora OďSheu na západnom pobreží novozélandského Južného ostrova v roku 2000 nezaznamenala výrazný úspech. Na druhej v lete 2001 na východnom pobreží sa konečne podarilo natočiť živé plávajúce larvy. Vedecký tím sa však nevzdáva nádejí a plánuje tretiu exkurziu.

Pri chytení živých vzoriek obrej sépie nie je podľa vedcov kritickým faktorom prežitia tlak vody, aj keď žije vo veľkej hĺbke, pretože nemá uzatvorené vzduchové vaky ako ryby. Najväčším problémom bude udržať ich mimo svetla a správne ich kŕmiť. "Skúsime to celé ešte raz, no tentokrát ich nenecháme zomrieť," povedal odhodlane OďShea.