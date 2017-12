Telefón do záhrobia

Londýn 9. marca (TASR) - Istá britská dáma, ktorá si želá ostať v anonymite, sa rozhodla, že keď sa už odoberie na onen svet, uľahčí život svojim príbuzným, ktorí s ňou budú chcieť ostať v kontakte, alebo si na ňu aspoň z času na čas spomenú. V poslednej vôli preto vyjadrila želanie, aby jej po smrti dali do rakvy v rodinnej hrobke telefón.

Nesmie to však byť mobilný telefón. Má totiž obavy, že pod zemou bude príliš slabý signál, a že nebude kde dobíjať batériu, ktorá dlho nevydrží ani u tých najkvalitnejších značiek. Keď táto dáma v rokoch navyše vzala do úvahy správy o tom, akou ľahkou korisťou sú mobilné telefóny pre zlodejov, rozhodla sa, že neponechá nič náhode a objednala si u British Telecom obyčajnú účastnícku linku a telefónny záznamník, ktorý dokáže nahrať a uchovať nekonečné množstvo odkazov od volajúcich pozostalých.

Zo svojich celoživotných úspor chce táto dáma previesť na účet Telecomu takú čiastku, aby to stačilo na prenájom linky na 20 rokov. Táto žena je pri prípravách dôsledná a objednala si veľký náhrobný kameň, na ktorý sa vojde nielen pridelené telefónne číslo, ale aj všetky možné budúce zmeny čísel londýnskych predvolieb - to pre prípad, že by jej chcel zatelefonovať náhodný cudzinec, ktorý zablúdi na cintorín a pocíti nutkanie dovolať sa jej.

Jediný problém, s ktorým sa spomínaná dáma trápi je, aký odkaz nahrať na záznamník. Zvyčajné: "Momentálne nie som prítomná, ale zanechajte mi prosím odkaz. Hneď ako to len bude možné, zavolám spať," by znelo tak trochu neúctivo....

Namiesto toho si vybrala tento odkaz: "Som naozaj rada, že voláte. Zrejme sa vám neozvem, a tak mi nemusíte nechávať odkaz. No aj napriek tomu, ak mi necháte na záznamníku pár viet, bude to od vás veľmi milé. Zatiaľ zbohom."