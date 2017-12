Klinčekový extrakt neutralizuje azbest

Londýn/Turín 9. marca (TASR) - Talianski chemici našli novú oblasť pre využitie klinčekov. Prostredníctvom klinčekového extraktu neutralizovali azbestové vlákna.

Keď sa kvapalina dostala do kontaktu s povrchom azbestu, materiál stvrdol na polymér podobný lignínu, ktorý je základnou súčasťou drevného tkaniva. Nebezpečné vlákna uviazli v polyméri a nemohli sa dostať do vzduchu, napísal britský časopis New Scientist.

Bice Fubin z katedry pre anorganickú chémiu univerzity v Turíne použil na výrobu extraktu peroxid vodíka a eugenol, aromatickú zložku klinčeka (Eugenia caryophyllata). Táto zmes pôsobila na krokydolit (modrý azbest), najnebezpečnejšiu formu tohto minerálu.

Vedci sú presvedčení, že eugenol účinkuje aj na biely a hnedý azbest. Nový polymér likviduje aj voľné radikály, ktoré môžu poškodiť DNA a spôsobiť rakovinu.

Podľa Fubiniho zostal polymér počas celého pokusu stabilný. Je možné, že polymér sa bude dať bez obáv zakopať do zeme alebo nechať priamo v budovách. Absolútnu istotu prinesú až ďalšie pokusy.

Pre svoje vlastnosti - žiaruvzdornosť a chemickú odolnosť - sa azbest v minulosti hojne používal na izoláciu potrubí, vykurovacích telies a elektrických zariadení. S azbestocementom sa stavali budovy. Po zistení škodlivosti azbestu sa jeho využitie výrazne obmedzilo.

Do kontaktu s ním sa však stále môžu dostať robotníci pri sanácii starých budov. Azbestové vlákna unikajú do vzduchu pri zvetrávaní minerálu. Osoby, ktoré tieto vlákna vdýchnu, sa vystavujú zvýšenému riziku, že po desiatich rokoch ochorejú na azbestózu. Pri tejto chronickej pľúcnej chorobe dochádza k stvrdnutiu elastického tkaniva pľúc v dôsledku podráždenia a následných zápalov.